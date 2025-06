Grazie agli interventi effettuati dall’Amministrazione Comunale

Guldo Tadino, 6 giu. 2025 – Un luogo caro ai guadesi, quello dell’area dell’Eremo di Santo Marzio, cambia volto e torna più accessibile e accogliente per cittadini e visitatori in questa estate 2025.

L’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino ha approvato e realizzato una serie di interventi volti alla valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi e amati del territorio, con l’obiettivo di migliorarne accessibilità, fruibilità e decoro.

Gli interventi, eseguiti in economia dalla squadra degli operai comunali, prevedendo esclusivamente l’acquisizione dei materiali necessari, hanno interessato vari aspetti fondamentali dell’area, a partire dalla strada di accesso all’Eremo, che da tempo versava in condizioni critiche. Il tratto, spesso difficilmente percorribile a causa del fondo dissestato, è stato completamente rinnovato con la posa di un nuovo manto in asfalto, restituendo sicurezza e comodità a chi desidera raggiungere questo luogo immerso nella natura.

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche all’area picnic adiacente all’Eremo. Qui si è provveduto alla sistemazione delle doghe in legno dei tavoli, restituendo piena funzionalità e decoro alla zona ricreativa, che torna così ad essere uno spazio curato e accogliente per momenti di sosta e convivialità, che potrà essere goduto al massimo da famiglie, gruppi escursionistici e visitatori.

Gli interventi sono stati completati, infine, con una pulizia approfondita di tutta l’area verde circostante (compresa la rimozione di sterpaglie e rifiuti abbandonati), in collaborazione con l’Associazione Avis Gualdo Tadino, con la quale si è attivata una sinergia per la manutenzione e pulizia regolare dell’area, che permetterà di mantenere il luogo, che unisce storia, spiritualità e natura, in perfette condizioni e fruibile per tutta la cittadinanza e non solo.

“È con grande piacere – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi – che riconsegnamo ai gualdesi, ai turisti ed agli escursionisti un’area riqualificata e migliorata dove poter trascorrere momenti di pace e relax.

Ringrazio la squadra dei nostri operai, preziosi collaboratori e l’Associazione Avis che con costante impegno si occupa della manutenzione ordinaria dell’area dell’eremo di Santo Marzio consentendo ai fruitori di vivere un luogo davvero speciale”.

