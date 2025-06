La Resistenza delle donne di ieri e di oggi il tema portante della nuova edizione

Perugia, 6 giugno 2025 – “La Resistenza delle donne, di ieri e di oggi, per continuare a essere libere”: questo il fil rouge della rivista “Infodonna”, edizione 2025.

La pubblicazione, a cadenza annuale, è prodotta dall’Ufficio pari opportunità della Provincia di Perugia e intende offrire spunti per riflettere e parlare di parità di genere, diritti fondamentali e libertà di ogni essere umano.

Con un’attenzione particolare quest’anno al tema della Resistenza, sia per la volontà dell’Ente di celebrare così l’80° anniversario, sia perché come fa notare nel suo editoriale la consigliera provinciale delegata Francesca Pasquino, la battaglia delle donne per essere “libere di essere” non è affatto esaurita e si muove nel tempo e nello spazio.

La data di uscita inoltre è in prossimità del 2 giugno, data storica nella quale le donne nel nostro Paese contribuirono con il voto alla nascita della Repubblica.

In apertura la rivista, oltre a ospitare l’intervento di Pasquino, ospita l’editoriale del presidente Massimiliano Presciutti per il quale “Infodonna” rappresenta “un momento di grande opportuna riflessione su più di un tema che lega indissolubilmente le storie di tante donne alla crescita sociale, civile ed economica dei nostri territori e del nostro paese”.

All’interno il tema della Resistenza viene dunque declinato in maniera diversa e con diverse chiavi di lettura. A partire dagli approfondimenti storici con i contributi delle esperte Emanuela Costantini, Docente di storia contemporanea dell’Università degli Studi di Perugia, e Giulia Cioci, Assegnista di ricerca presso l’Università di Siena.

E con alcuni preziosi consigli di lettura a cura della Biblioteca “Laura Cipollone” del Centro pari opportunità della Regione Umbria. Per passare poi ad analizzare la situazione attuale, con una analisi dei diritti ancora negati da parte di Annagrazia Faraca, ricercatrice e progettista sociale e con dei focus su alcune delle più impegnate attiviste viventi.

Sull’eredità delle donne della Resistenza e sulle sfide attuali interviene anche la consigliera provinciale di Parità Elena Bistocchi. Spazio poi al pensiero delle più giovani con una riflessione firmata da Serena Avitabile, studentessa del Liceo Artistico B. Di Betto.

Una sezione della rivista dà voce poi alle donne alla guida delle istituzioni umbre con le interviste realizzate alla presidente alla Regione Umbria Stefania Proietti, alla presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi, alla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e alla presidente del Consiglio comunale di Perugia Elena Ranfa.

Roberto Cerquaglia, Direttore Responsabile di Cittadino e Provincia ricostruisce la vita e l’impegno di Enza Sberna, storica maestra di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina. Infine un omaggio a Joice Lussu, poetessa, partigiana e femminista, e alla fotografa Tina Modotti da parte di Alba Scaramucci, scrittrice, politica, ex parlamentare.

La pubblicazione, realizzata in collaborazione con la redazione di Cittadino e Provincia, è da oggi consultabile online sul portale dell’Ente https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/pari-opportunita/infodonna.

