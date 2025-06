Sul bicchierino campeggiava l’invito: ”getta qui il tuo mozzicone di sigaretta”

Ponte San Giovannio (Pg), 6 giug. 2025 – Ecco è rimasto questo solo, appeso al tronco di un albero, il piccolo secchiello da porta cicche dei quattordici appesi dai ragazzi delle scuole elementari intervenuti il giorno 1° giugno in occasione di Wivi il parco per la premiazione del concorso indetto dalla Pro Ponte su tema “Gli Etruschi, artigiani e artisti”. Sul bicchierino, sotto il logo di Wivi il Parco, campeggiava l’invito: ”getta qui il tuo mozzicone di sigaretta”.

Invito derivato dai suggerimenti dei due angeli del parco, Giacomo ed Ennio, che nel loro quotidiano impegno volontario nella manutenzione dei prati e dei viali più volte avevano segnalato ad Antonello Palmerini, presidente della pro Ponte, la presenza in ogni luogo, ma soprattutto vicino alle panchine, dei numerosi mozziconi di sigarette abbandonate per terra senza criterio e senza tenere conto dei numerosi raccoglitori di rifiuti distribuiti lungo i viali del parco.

L’oggetto, il simpatico secchiello, è talmente piaciuto e subito considerato non come utile elemento di completamento del parco, ma forse come gadget – ricordo di Wivi il Parco.

Soddisfazione della Pro Ponte perché l’oggetto può essere utile per tenere a mente l’evento che quest’anno ha ottenuto un successo straordinario grazie anche alle strutture ciclopedonali e di fitness installate grazie al progetto PNRR “cavalcato” dalla precedente amministrazione comunale e portato a termine, un termine ancor6 in corso, dalla attuale di Palazzo dei Priori.

