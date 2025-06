Presentato oggi il programma dell’edizione 2025 dell’evento culturale

Assisi, 7 giu. 2025 – Inizierà ufficialmente alle 21.30 di domani, 8 giugno 2025, “CREAZIONE, LA CREATIVITÀ DÀ SPETTACOLO”, l’undicesima edizione del Cortile di Francesco, l’evento culturale organizzato e promosso dai frati minori conventuali della Basilica di San Francesco in Assisi in cui la fraternità – vera eredità di san Francesco – si propone come esperienza culturale e arricchimento reciproco.

L’apertura sarà affidata allo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, di e con Simone Cristicchi, scritto con Simona Orlando, canzoni inedite di Simone Cristicchi e Amara, produzione Centro Teatrale Bresciano, Accademia Perduta Romagna Teatri, in collaborazione con Corvino Produzioni. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Cortile di Francesco, il Festival dei Cammini di Francesco ed il Festival Genius Loci della Basilica di Santa Croce a Firenze.

In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, l’extended edition del Cortile di Francesco ospiterà delle anteprime che preparano al clou dell’evento culturale nel mese di settembre. Il 1° luglio, nella Piazza Inferiore di San Francesco, Giovanni Storti e Stefano Mancuso porteranno in scena, per la prima nazionale, lo spettacolo “Alberi”, con la regia di Arturo Brachetti, in un evento realizzato in collaborazione con Umbria Green Festival.

Gli appuntamenti riprenderanno poi nel mese di settembre: alle 18 di sabato 6 si terrà il convegno “Come comunicare nuove energie creative”, appuntamento che segna il passaggio di consegne tra Suoni Controvento e il Cortile di Francesco; mercoledì 10 il card. Marcello Semeraro presenterà in anteprima assoluta l’ultimo libro – pubblicato postumo – di papa Francesco sul Santo di Assisi, dal titolo “Il mio san Francesco. Colloquio con il card. Marcello Semeraro”, per i tipi di Edizioni Messaggero Padova. Il libro riporta un colloquio fraterno e intimo avvenuto negli ultimi mesi del 2024 tra il card. Marcello Semeraro e papa Francesco. Bergoglio per la prima volta svela in profondità il suo personale rapporto con san Francesco d’Assisi, il santo di cui portava il nome e al quale ha ispirato molta parte del suo magistero sulla custodia del creato, la pace, la fraternità universale e non solo.

La stessa sera ci sarà un’altra prima nazionale: Massimo Recalcati terrà sul palco della Piazza Inferiore la lectio magistralis dal titolo “Gesù: il miracolo del desiderio”, un evento realizzato in collaborazione con Umbria Green Festival.

Gli appuntamenti proseguiranno fino al 21 settembre alternando attività per i ragazzi delle scuole nella fascia mattutina a tavole rotonde, lectio, convegni, spettacoli e concerti nella fascia pomeridiana e serale. Dal 10 settembre, fino al 28 novembre, il Chiostro Sisto IV ospiterà la mostra “Il Cantico della Natura – Roberto Ghezzi e Arpa Umbria tra estetica e scienza”, realizzata in collaborazione con Arpa Umbria, mentre la Sala Lorenzetti del Centro Convegni Colle del Paradiso ospiterà dal 12 al 21 settembre l’esperienza CICATR/CI di Fondazione Bullone. Il 18 settembre sarà dedicato – grazie alla collaborazione con Comieco – al tema del riciclo della carta, in vista dell’istituzione della giornata nazionale da parte del Parlamento nazionale.

Tra le collaborazioni di questa edizione 2025 c’è quella con il festival EcoSanFra e con la compagnia #SIneNOmine dell’associazione Teodelapio, che produce spettacoli nella Casa di Reclusione di Spoleto, per la pièce teatrale “Galeotto Fratem. Dizionario sentimentale di massima sicurezza” che si terrà la sera del 15 settembre in Piazza Inferiore. A Daniele Cipriani, recentemente nominato direttore artistico del Festival dei Due Mondi, è affidato l’evento conclusivo del Cortile, lo spettacolo di danza la sera del 21 settembre dal titolo “Il Cantico delle creature. Sotto le stelle di Assisi”.

Tra i principali ospiti: il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, Costantino D’Orazio e Aldo Cazzullo.

Il programma completo e in continuo aggiornamento è disponibile su www.cortiledifrancesco.it

Dichiarazione fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore ufficio comunicazione del Sacro Convento di San Francesco in Assisi.

«L’anniversario del Cantico delle creature ha suscitato in noi il desiderio di celebrare – grazie ai grandi artisti, esperti e comunicatori che saranno protagonisti di questa extended edition del Cortile – proprio la creatività come cuore dell’esperienza personale di ciascuno. In un tempo in cui l’“artificiale” da un lato ci affascina e dall’altro ci spaventa, è opportuno e significativo tornare alla creatività che non è solo l’originalità di fare cose nuove, ma soprattutto la capacità di scovare e dare significati, di scoprire connessioni e condividerle. In questo senso è davvero una provvidenza aprire il Cortile con Simone e il suo Franciscus. Non possiamo fare a meno della creatività: essa infatti – come ci testimonia il grande poeta Francesco d’Assisi – conduce a un’esperienza profonda di crescita personale e comunitaria in ciò che è autentico e rinvia a ciò che è prezioso nella vita: la bellezza, l’armonia e la pace. E queste sono proprio le parole-chiave del Cortile di quest’anno».

Oltre alle mostre, ai panel, alle tavole rotonde, la comunità francescana ha deciso di aprire le porte a molteplici espressioni artistiche: teatro, danza, cinema, musical, mostre, comicità, musica, video-poesia, letteratura, formazione artistica, ambientale e alla sostenibilità, ecc.

Alla conferenza stampa hanno preso parte fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento, Veronica Cavallucci in rappresentanza del Comune di Assisi, l’autore Simone Cristicchi e Gian Mario Bandera, Direttore del Centro Teatrale Bresciano. fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha presentato il programma e il concept della nuova edizione.

Quella del Cortile di Francesco 2025 non sarà un’extended edition solamente temporale ma anche dal punto di vista della rete delle collaborazioni, perché i frati del Sacro Convento desiderano essere sempre di più un agente culturale in collaborazione e a servizio del territorio, a livello locale e nazionale.

Il Cortile di Francesco è un evento organizzato dai frati minori conventuali della Basilica di San Francesco in Assisi in collaborazione con Arpa Umbria, EcoSanfra, Festival dei Cammini di Francesco, Fondazione Bullone, Festa del Cantico di San Damiano, Opera Santa Croce – Festival Genius Loci, Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Orizzonti Digitali, Regione Umbria, Umbria Green Festival, UCSI Umbria (Unione Cattolica della Stampa Italiana), Università Cattolica del Sacro Cuore, UGCI Umbria (Unione Giuristi Cattolici Italiani); sostengono l’evento Città di Assisi, Authentica, Colacem, Colabeton, Financo, Comieco, Kimia, Valle di Assisi; media partner: rivista San Francesco patrono d’Italia, Corriere dell’Umbria e Umbria TV; Vettore ufficiale, Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS); sponsor tecnico Fibraweb.

Gli eventi del Cortile di Francesco sono ospitati nel complesso monumentale della Basilica e Sacro Convento di San Francesco in Assisi e negli spazi del Centro Convegni Colle del Paradiso (colledelparadiso.it).

Gli eventi pomeridiani del Cortile di Francesco saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube del Cortile di Francesco.

La registrazione della conferenza stampa è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=poa6Y3fXjYA

Le foto e il materiale multimediale relativo alla conferenza stampa e allo spettacolo di domani sera sono disponibili e questo link: https://bit.ly/MEDIA_PRESS_KIT

