Il Questore dispone la chiusura per 30 giorni

Ponte Valleceppi (Pg), 7 giu. 2025 – La Polizia di Stato di Perugia, con decreto del Questore Dario Sallustio, ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio pubblico, per un periodo di 30giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di numerosi episodi di rapina, rissa, tumulti e disordini che, negli ultimi mesi, avevano coinvolto alcuni avventori del locale.

Nell’ultimo grave episodio, avvenuto la notte dello scorso 25 maggio, a seguito di una segnalazione di rissa, gli agenti della Squadra Volanti erano intervenuti nell’esercizio di pubblico spettacolo denunciando due minorenni per rapina aggravata in concorso e arrestando un 19enne per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale; soggetto che era stato anche denunciato perché trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Tale episodio, che ha avuto ampio risalto sui quotidiani locali, ha ingenerato grande preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini, circostanze che hanno indotto il Questore ad avviare il procedimento per la chiusura ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

Per questi motivi, considerato il pericolo per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, quindi al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato il già menzionato provvedimento, disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 30 giorni.

A dare esecuzione al decreto del Questore è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che ha provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell’attività.

