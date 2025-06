L’appuntamento è alle ore 17,30

Foligno, 7 giu. 2025 – Torna la tanto attesa “Gara dei Tamburini”. Sarà l’occasione per vedere i gruppi dei dieci Rioni e quello dell’Ente Giostra sfidarsi per la conquista dell’ambito “Pistillo d’Argento”. Ricordiamo che l’edizione del 2024 era stata vinta dal Rione Spada (nella foto).

L’appuntamento è domenica 8 alle ore 17,30 in Piazza della Repubblica che torna ad essere il naturale scenario dell’evento, oltre alla gara, si potrà assistere alle prove ufficiali “del Suono Unico” momento in cui tutte le compagini dei tamburini suoneranno all’unisono quella che è ormai la “colona sonora” ufficiale della nostra manifestazione.

La Giuria sarà composta da Antonio Diotallevi (fagottista e compositore diplomatosi al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia. Ha diretto numerose bande umbre e ha firmato importanti installazioni musicali), Adriano Silvestri (batterista attivo in ambito jazz, swing e fusion. Ha suonato con formazioni come in”900 Swing Italiano e il Sus Quintet) e Gabriele Miracle (diplomato in strumenti e percussioni al Conservatorio di Perugia e specializzato in musica antica).

Albo d’oro Pistillo D’argento

2024 Rione Spada 2014 Rione Spada 2006 Rione Cassero

2023 Rione Spada 2013 Rione Spada

2022 Rione Spada 2012 Rione Giotti

2019 Rione Giotti 2011 Rione Spada

2018 Rione Badia 2010 Rione Spada

2017 Rione Spada 2009 Rione Pugilli

2016 Rione Spada 2008 Rione Croce Bianca

2015 Rione Spada 2007 Rione Pugilli

