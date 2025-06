ASSISI, 7 giu. 2025 – – Mattinata di paura lungo la statale 75 “Centrale Umbra”, dove un violento incidente ha mandato in tilt la circolazione all’altezza di Santa Maria degli Angeli, in direzione Foligno. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

A rimanere gravemente ferito un uomo di 92 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso “Nibbio” decolato dall’aeroporto di Foligno, intervenuto insieme a un’ambulanza del 118. Ferito anche l’altro conducente, trasferito in codice giallo all’ospedale di Assisi.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale, l’anziano alla guida avrebbe accusato un malore, fermandosi sulla carreggiata. L’altra auto, sopraggiunta in quel momento, non è riuscita a evitare l’impatto.

L’incidente ha provocato lunghe code e forti rallentamenti lungo l’arteria, con disagi al traffico per diverse ore.

