Foligno, 8 giu. 2025 – Due settimane di disagi notturni in vista per chi viaggia sulla SS 77 “Val di Chienti”, lungo il tratto tra Foligno e Colfiorito. Da lunedì 9 giugno, infatti, Anas dà il via a una serie di interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici delle gallerie, che comporteranno la chiusura alternata delle carreggiate in orario serale e notturno, dal lunedì al venerdì.

Nel dettaglio, da lunedì 9 a venerdì 13 giugno sarà interdetta al traffico la carreggiata in direzione Foligno, ogni notte dalle 21 alle 6 del mattino successivo. I veicoli saranno deviati lungo il vecchio tracciato della SS 77, con uscita obbligatoria allo svincolo di Colfiorito e rientro a Foligno.

Cambio di senso nella settimana successiva: da lunedì 16 a venerdì 20 giugno, sempre nella fascia oraria 21–6, sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Civitanova Marche. In questo caso, il traffico sarà dirottato sulla viabilità alternativa con uscita a Foligno e rientro a Colfiorito.

Un’operazione necessaria – sottolinea Anas – per garantire efficienza e sicurezza degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie, ma che richiederà ai pendolari e ai viaggiatori notturni una buona dose di pazienza e attenzione alla segnaletica temporanea.

