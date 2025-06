Perugia, 8 giug. 2025 – Partenza lenta per il referendum dell’8 e 9 giugno: alle 19 di domenica in Umbria ha votato appena il 15,3% degli aventi diritto. I dati, aggiornati alla prima giornata di apertura dei seggi, evidenziano una partecipazione piuttosto timida sia nella provincia di Perugia (15,4%) sia in quella di Terni (15,2%).

Tra i comuni più virtuosi spicca Paciano, che guida la classifica regionale con un’affluenza del 26,9%, mentre in fondo si trova Cascia, dove alle urne si è presentato solo il 6,4% degli elettori. Situazione simile nel Ternano, con Parrano al comando (22,39%) e Ferentillo fanalino di coda (9,3%).

Nelle due principali città umbre, Perugia segna un’affluenza del 17,8%, mentre Terni si ferma al 14,8%.

Ecco i dati parziali (ore 12) nei centri maggiori:

Foligno : 16,4%

Città di Castello : 15,2%

Spoleto : 12,5%

Assisi : 12,8%

Gubbio : 14,6%

Todi : 11,3%

Narni : 16,3%

Amelia : 15,9%

Orvieto: 16,6%

In totale sono 659.165 gli umbri chiamati alle urne per esprimersi sui cinque quesiti referendari: quattro riguardano il lavoro (promossi dalla Cgil) e uno i temi della cittadinanza, sostenuto da una vasta rete di sigle tra cui +Europa, Radicali, Psi, Rifondazione comunista e molte associazioni civiche.

Ciascun elettore riceverà cinque schede, ognuna di un colore diverso, e potrà scegliere liberamente tra «sì» e «no» per ogni quesito.

Resta l’incognita quorum: per rendere validi i referendum, dovrà recarsi alle urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Un obiettivo che, alla luce dei primi dati, appare tutt’altro che scontato.

