A calcare il podio della tanto ambita coppa è stato il noto golfista italiano con 146 colpi totali e un gioco da vera legenda

Perugia, 9 giu. 2025 – Lo scorso weekend al Golf Club Perugia si è disputata la 22esima edizione della Bizzarri Golf Cup decretando il noto golfista senior italiano Loris Vento nuovo Campione del 2025 chiudendo la gara con 146 colpi. I riflettori si spengono su una 22edizione semplicemente memorabile, andata in scena dal 6 all’8 giugno sul prestigioso tracciato del Golf Club Perugia.

Una competizione al cardiopalma. La formula, ormai consolidata, ha messo alla prova ogni aspetto del gioco: 36 buche medal scratch e pareggiata per la prima e seconda categoria, mentre la terza ha combattuto colpi su colpi in modalità 36 buche lordo stableford. Solo i migliori sono arrivati al secondo giro: i top 80 della prima e seconda classifica lorda assoluta, e i 12 migliori della terza categoria lordo stableford.

Nel dettaglio: ‘Prima categoria’, dopo il 1° assoluto di Loris Vento, si sono piazzati Federico Gardi (1° lordo con 149 colpi), Giulio Cannoni (2° lordo con 151 colpi) e Federico Gaggi (1° netto con 142 colpi). ‘Seconda categoria’: Marco Bartoccini (1° lordo con 172 colpi), Silvio Gagliardi (2° lordo con 174 colpi), Giacomo Lucchetti (1° netto con 135 colpi).Terza categoria’: Tommaso Nardi – Perugia (1° lordo con 41 punti), Jonathan Carradori (2° lordo con 34 punti), Sergio Margutti (1° netto con 79 punti).

Inoltre, 1ª Lady Aurora Antonelli (63 punti), 1° Senior Fabio Lepri (63 punti), 1° Master Giovanni Cristofani (52 punti)

TRA GLAMOUR, DIPLOMAZIA E GRANDI NOMI: L’EVENTO NELL’EVENTO

Nata da un’idea di Marco Bizzarri, presidente di Bizzarri Srl e figura di riferimento nel panorama industriale umbro, la manifestazione è diventata un laboratorio di relazioni e visione internazionale. La Bizzarri Golf Cup è molto più di una competizione sportiva: è un palcoscenico esclusivo dove si incontrano sport, arte, cultura, business e diplomazia.

Tra gli ospiti di rilievo dell’edizione 2025: Nazar Al Julanda, ambasciatore dell’Oman in Italia, Elita Gavele, ambasciatrice della Lettonia, Mariano Di Vaio, icona globale della moda maschile, influencer e imprenditore, tra i più seguiti e riconosciuti al mondo nel settore del fashion e retail.

GRAN GALA: MUSICA, ARTE E STILE NELLA CHIESA TONDA DI SPELLO

Il momento clou mondano si è svolto nella suggestiva cornice della Chiesa Tonda Resort, ex convento quattrocentesco nel cuore dell’Umbria, trasformato in una location d’alta classe, tra design, charme e storia.

Sul palco: Sonia Mosca, voce soul e volto di All Together Now, con un omaggio a Whitney Houston. Luca Di Stefano, talento blues reduce da America’s Got Talent, ha emozionato con i brani del suo album 19. Martina Maggi (Moà), cantautrice e chitarrista, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte, finalista a X Factor

ARTE & IDENTITÀ: L’IMPRONTA DI ETTORE SPATOLONI

A firmare la visual identity dell’edizione 2025 è stato l’artista umbro Ettore Spatoloni, confermando il legame profondo tra sport e arte che da sempre distingue la Bizzarri Cup.

UNA VETRINA PER IL TERRITORIO UMBRO

Il Golf Club Perugia, con la sua storica club house ricavata da una fornace del 1921, ha offerto un contesto ideale tra eleganza e tradizione. Il percorso, ispirato ai links britannici, ha ospitato tre giornate di gioco di altissimo livello.

Parallelamente, degustazioni, esposizioni d’arte e momenti musicali hanno trasformato l’evento in un hub esperienziale capace di valorizzare il territorio umbro a livello nazionale e internazionale.

UN FORMAT CHE FUNZIONA: SPORT, BUSINESS E PASSIONE

La Bizzarri Golf Cup 2025 ha unito professionisti, dilettanti e appassionati, competitività e spirito conviviale, sport e diplomazia, moda, musica e arte con premi per i vincitori offerti da Bizzarri Srl, Consorzio Agrario Belluno Treviso, La Raimonidi, Nohow, Domiziani, Oakley e Unoaerre. L’evento si è confermato anche quest’anno come il riferimento stagionale per il golf amatoriale italiano. Appuntamento al 2026 per una nuova edizione ancora più ricca di emozioni, stile e grandi colpi di scena.

