Per la IV^ edizione del Monomarca Zeugo saranno presenti il 22 Giugno 48 atleti da tutta Italia

Terni, 9 giu. 2025 – Il Subbuteo torna allo Stadio Olimpico di Roma per la quarta edizione del campionato nazionale Monomarca Zeugo Edilio Parodi.

Il prossimo 22 Giugno 2025 a partire dalle ore 9 dalla mattina si terrà un doppio appuntamento presso la location della tribuna Monte Mario gold.

L’evento organizzato congiuntamente dal Settore nazionale Subbuteo Opes Italia, dal dipartimento promozione Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) in collaborazione con Sport e Salute, Consiglio regionale del Lazio e dal Comune di Roma.

Si prevede la partecipazione di 48 atleti da tutta Italia, sarà presente il Ternano Marco Perotti, tesserato fisct, I partecipanti alla manifestazione sportiva sono tutti selezionati tra i tesserati Opes e Fisct.

La competizione agonistica sportiva si svilupperà attraverso una prima fase a gironi, con quattro giocatori per gruppo, seguita da una seconda fase a eliminazione diretta strutturata in base ai piazzamenti ottenuti.

Poi ci saranno le semifinali e le finali, al termine delle quali verranno premiati i migliori classificati delle quattro categorie :Platinum, Gold, Silver e Bronze.

Il commento del giocatore Ternano Perotti :” Con le miniature hw base zeugo Monomarca mi trovo molto bene a giocare, cercherò di arrivare più lontano possibile nella categoria Platinum, magari Giocare la Finalissima della prima fascia dell’edizione 2025, incrociamo le dita, poi vedremo alla fine cosa succederà “

Durante la manifestazione tornerà in scena l’ambito Oscar del Subbuteo quest’anno sarà premiato l’anno 2024.

Questa importante cerimonia rappresentera’ l’occasione per celebrare e premiare, le figure che con il loro impegno, per la loro passione e per il loro talento hanno contribuito in maniera determinante alla crescita e alla promozione del gioco sport del subbuteo calcio in miniatura.

Per Concludere la giornata ci sarà anche l’inaugurazione ufficiale dello stadio di subbuteo in miniatura allestito all’interno dello store dello Stadio Olimpico di Roma.

L’opera e’ stata eseguita da Federico Iacoponi ideatore del progetto Subbartepaint.

