Le contrade della città si sfideranno per la “Gara Gastronomica” di giovedì 12 giugno mentre venerdì 13 giugno, sarà la volta de “Il Gioco dell’Oca dei Bambini” pensato per coinvolgere i più piccoli

Acquasparta (Tr), 10 Giu. 2025 – Entra nel vivo ad Acquasparta la XXVI edizione de “La Festa del Rinascimento” pensata per rievocare l’arrivo in città nel 1614 del principe Federico Cesi detto Il Linceo, che nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025 vedrà due interessanti incontri culturali, incentrati sulla cosmologia e sul rapporto tra studio astronomico e arte, oltre a due delle sfide tra le tre contrade cittadine: la Gara Gastronomica e il Gioco dell’Oca dei Bambini, evento ludico dedicato ai più piccoli.

Si comincerà giovedì 12 giugno alle ore 18.00 con un convegno ospitato nella Sala del Trono di Palazzo Cesi, introdotto da Alessandro Dal Bosco, professore associato all’Università di Perugia, che vedrà come relatrice Cristina Galassi (nella foto), direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia, che condurrà un intervento sul tema “L’immagine della volta celeste nel Rinascimento”, in cui coniugherà l’aspetto artistico a quello dello studio astronomico.



Nella giornata di venerdì 13 giugno, dopo l’inaugurazione della mostra del laboratorio di pittura Uni3 di Acquasparta delle ore 17.30 presso la sala Multimediale di via Roma; alle ore 18.00 nella Sala del Trono, si terrà il secondo appuntamento culturale, introdotto da Alessandro Dal Bosco, che avrà come protagonista Lorenzo Pizzuti (nella foto), ricercatore in cosmologia ed esperto divulgatore, già vincitore nel 2016 del concorso nazionale “FameLab – la scienza in tre minuti” e coautore del libro “I grandi misteri della fisica svelati dalla scienza”, che parlerà sul tema “La logica del Cosmo e la bellezza nascosta nelle formule dell’Universo”.

Nella serata di giovedì 12 giugno, alle ore 21.30, andrà invece in scena, in piazza Federico Cesi, la Gara Gastronomica, una delle appassionanti sfide in cui si cimenteranno, fino al 22 giugno, le tre contrade di Acquasparta – San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto –impegnate nel contendersi le “chiavi” della città.

La Gara, sponsorizzata da Molino Spilaceto di Narni (Tr), impegnerà i partecipanti nella preparazione dal vivo della ricetta rinascimentale “Per fare torta bianca di cialde e di cialdoni” tratta dall’Opera di Bartolomeo Scappi capitolo LXXXIII e integrata con il leit motiv dell’edizione 2025 “Eretiche visioni”. Caratteristica precipua della ricetta prescelta è l’esaltazione del sapere gastronomico rinascimentale, che prevede l’impiego di materie prime locali e la loro lavorazione finalizzata a creare un piatto rispondente al gusto in voga all’epoca.

La Giuria incaricata di attribuire i punteggi ai piatti realizzati, per cui è previsto un tempo di esecuzione di 70 minuti, dovrà tenere conto dell’attinenza territoriale sia degli ingredienti adoperati, con particolare riguardo alle farine, al miele e ai prodotto caseari, sia degli strumenti utilizzati per la preparazione delle cialde.

Sempre nella suggestiva cornice di piazza Federico Cesi, si svolgerà nella serata di venerdì 13 giugno, a partire dalle 21.30, un’iniziativa pensata per il coinvolgimento dei più piccoli, Il Gioco dell’Oca dei Bambini, che si presenterà come una riproposizione vivente del gioco da tavolo le cui origini, nella sua versione moderna, risalgono alla seconda metà del Cinquecento.

La XXVI edizione de “La Festa del Rinascimento” è organizzata dall’Ente Il Rinascimento ad Acquasparta in collaborazione con il Comune di Acquasparta, realizzata anche grazie al contributo di Befood Srl, Cosp Tecno Service Soc. Cooperativa, LENERGIA S.p.A., Colacem, Sabatino Tartufi, Seci srl, Molino Spilaceto, Il Fattore Umbro, LAB laboratorio Analisi Biologiche, SECI Consulenza Innovativa, Cardinalini e delle numerose attività commerciali, strutture ricettive e ristorative della città di Acquasparta.

