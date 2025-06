Marsciano, 11 Giug. 2025 – Un violento incendio è divampato oggi pomeriggio, intorno alle 15:20, in un capannone agricolo in località Cerquella, nel comune di Marsciano. Le fiamme, alimentate probabilmente dal caldo e dalla presenza di materiali infiammabili, hanno aggredito rapidamente il tetto della struttura, interessando anche l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura.

Sul posto sono intervenute con tempestività più squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia. I soccorritori hanno operato con autoscale, linee di spegnimento ad acqua e termocamere per monitorare eventuali focolai nascosti. Le operazioni si sono protratte per diverse ore, fino alla completa bonifica dell’area.

Il personale tecnico è attualmente impegnato nella messa in sicurezza dell’edificio, per scongiurare il rischio di crolli o nuove accensioni. Fortunatamente non si registrano feriti, né tra le persone né tra gli animali presenti nell’area.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio, non si esclude un cortocircuito nell’impianto fotovoltaico.

