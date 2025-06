Perugia, 13 Giu. 2025 – La terza edizione di PGCOMIX 2025 è stata presentata da La Brigata Indipendente (APS e Cooperativa sociale) in Sala della Vaccara a Perugia, alla presenza dell’Assessore Costanza Spera.

L’evento sociale, partito in sordina, ha raggiunto una dimensione degna di Piazza Umbria Jazz a Perugia, dove si terrà il 14 e 15 giugno dalle 10 alle 20.

L’evento Cosplay si avvarrà di un’area espositiva – in cui tutti potranno arrivare e partecipare senza barriere archittoniche e ambientali – che ospiterà 50 stand tra attività commerciali e artigianli locali, con l’innesto di rappresentanze da Arezzo, Viterbo e Fabriano; prevista la presenza di artisti grafici, fumettisti, associazioni ludiche e hobbistiche, truckfood, e tante performance tra cui panel a tema comics, gaming, musica, sociale e simulazioni di combattimento martial art.

“Dobbiamo andare oltre i preconcetti, i nostri ragazzi dimostrano di avere idee, volontà e forza per creare cose incredibili come PGCOMIX, belle e utili – ha detto Valentina Iacucci presidente de La Brigata Indipendente APS – Un luogo dove la “fragilità” invita tutti a partecipare rovesciando la dinamica dell’inclusione e insegnando il senso di questa parola tanto abusata. L’unico punto fermo, che ci ricordano continuamente, è “Nessuno escluso”, perché le persone accolte e incluse sono più felici e questo è l’unico vero valore.”

Valentina Cimbali presidente de La Brigata Indipendente Soc. Coop. Sociale “Le persone cosiddette fragili si stanno impegnando per realizzare addirittura eventi utili al tessuto economico. Queste persone con le loro idee, il loro impegno e la loro volontà stanno creando, insieme a chi dimostra sensibilità a realizzare una società più equa, realtà come PGCOMIX dove attività commerciali ed artigiane, spesso giovani e con poche risorse, trovano spazio e opportunità di promuoversi e farsi conoscere.

Dimostrano di non essere solo un costo ma anche una risorsa. Sta alla società creare le opportunità affinché possano dare quello che hanno da offrire. Questo, tanto o poco che sia, sarà sempre una ricchezza in più. Il nostro motto è L’unine fa la differenza”

Costanza Spera Assessora alle politiche sociali “”Siamo felici di aver potuto sostenere quest’anno un’edizione rinnovata e ampliata di PG Comix, un evento capace di coniugare divertimento, comix e aggregazione con un messaggio forte di inclusione. Un festival davvero accessibile a tutte e tutti, pensato e realizzato dai ragazzi e le ragazze della Brigata Indipendente, un’associazione che rappresenta un modello virtuoso nel nostro territorio, offrendo occasioni di socialità e opportunità lavorative a giovani nello spettro dell’autismo, riportando al loro reale protagonismo le attività promosse. Vi aspettiamo a Pian di Massiano questo fine settimana!”

Le parole dell’assessore Fabrizio Croce “Pg comics è il frutto di uno straordinario sforzo umano per dare dignità e ruolo sociale a chi incontra difficoltà di qualunque tipo nella vita. Più che un semplice evento dedicato al mondo dei comics è una zona di conforto per tanti ragazzi e ragazze che non riescono da soli a crearsela. Noi come amministrazione ci sforzeremo di essere sempre facilitatori e tutori di questa iniziativa”

PGCOMIX ha il patrocinio di Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia, Università per Stranieri di Perugia e Camera di Commercio dell’Umbria. La Brigata Indipendente ringrazia per il sostegno Fondazione Perugia, Azienda Cancellotti Srl, FSM F.lli Monni, Sonora Club, Fondazione Nazionale della Comunicazione e Minimetro Spa.

