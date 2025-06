A Foligno, il 20 giugno, una tavola rotonda con esperti internazionali, giuristi, economisti e istituzioni per analizzare rischi e opportunità del commercio estero in un contesto mondiale instabile. L’iniziativa è dello Studio Legale Spacchetti

Foligno, 14 Giu. 2025 – L’incontro con imprenditori, professionisti, istituzioni e stakeholder per discutere e confrontarsi sulle maggiori problematiche, che da tempo i mercati mondiali presentano alle imprese esportatrici, e’ fissato per venerdì 20 giugno, dalle ore 17:00, presso il Delfina Palace Hotel di Foligno.

Ad organizzare questo evento è lo Studio Legale Spacchetti, che con il suo fondatore avv. Paolo Spacchetti e le colleghe Federica Fioretti e Alessandra Lombardi, hanno colto l’esigenza del mondo imprenditoriale di approfondire le tematiche attuali che investono i mercati internazionali e minano la certezza dei rapporti contrattuali, concertando un’ interessante ed autorevole tavola rotonda dal significativo titolo “Il futuro del commercio internazionale: rischi ed opportunità in un mercato instabile”.

All’avv. Paolo Spacchetti, oltre a moderare l’incontro, spetterà l’introduzione ai temi della serata, forte della sua preparazione maturata negli anni, anche in sede accademica, su questioni inerenti il diritto del commercio internazionale, assistendo clienti italiani e stranieri nella gestione di affari ed investimenti e dunque un esperto ed aggiornato legale, interprete delle difficoltà degli imprenditori alle prese con misure protettive, applicazioni di sanzioni, trasporti rincarati e pericolosi e altro ancora, situazioni che rendono assai precarie ed incerte le operazioni commerciali con controparti straniere.

E’ infatti fondamentale in questo scenario individuare ed adottare soluzioni concrete per attenuare l’impatto di provvedimenti protezionistici come i dazi, sfruttando sia strumenti normativi, che strategie organizzative.

Ad approfondire gli argomenti dai diversi punti di vista, saranno gli ospiti dello Studio Legale Spacchetti, tutti di grande standing e preparazione come l’ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma anche rappresentante permanente presso la NATO e ministro con funzioni vicarie presso l’ambasciata italiana a Washington; il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, con altri incarichi di comando anche nel settore della sicurezza ed attuale presidente della Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis).

Al tavolo il prof. Andrea Cardoni, docente di Economia Aziendale del Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, autore di numerosi saggi ed esperto delle dinamiche interne alle imprese di fronte ad eventi imprevisti ed imprevedibili.

Il parterre è completato dal giornalista economico Giuseppe Castellini, firma ben conosciuta, con il quale si dibatteranno ipotesi e previsioni sui futuri scambi internazionali, con uno sguardo sulle conseguenze e ricadute sull’economia umbra.

Il confronto sarà poi arricchito dal collegamento con ICE New York con la Dr.ssa Erica Di Giovancarlo, Direttore dell’Ufficio ICE di New York e Coordinatore della rete degli Uffici ICE negli USA, la quale, offrirà proprio da quella tribuna privilegiata spunti di riflessione e risposte a tutto vantaggio dell’imprenditoria umbra, che nei settori food & wine, moda, meccanica, industria aerospaziale, sembrano essere i più penalizzati dalla politica protezionistica di Trump.

A concludere l’incontro, la testimonianza di un importante esportatore di vino di Montefalco, la cantina Bocale di Valentino Valentini.

L’interesse di questa tavola rotonda è già sottolineato dalle adesioni a partecipare pervenute da parte di imprenditori e professionisti, ma anche dalle istituzioni, le quali intendono approfondire ogni utile aspetto per poi porsi con misure di sostegno alle imprese in difficoltà al fine di far superare o quantomeno mitigare gli effetti negativi di questa situazione economica contingente.

