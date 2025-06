Perugia, 14 Giu. 2025 – – Sono ore di apprensione e massima cautela nel capoluogo umbro, dove le forze dell’ordine e i sanitari stanno conducendo accertamenti su una presunta violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 15 anni. Il giovane ha raccontato di essere stato abusato all’interno di una nota piscina cittadina, una delle strutture sportive più frequentate della zona.

L’episodio sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì. Data la delicatezza del caso e la giovane età della presunta vittima, vige un rigoroso riserbo: il protocollo sanitario per la tutela dei minori vittime di abusi impone la massima protezione, motivo per cui non viene reso noto il nome dell’impianto sportivo.

La redazione di Umbria24 ha contattato la struttura, che ha confermato un clima di forte sgomento tra lo staff e gli utenti. Sul posto sono già intervenuti gli investigatori, che stanno raccogliendo testimonianze e materiali utili a chiarire la veridicità del racconto e, nel caso, a identificare il presunto responsabile.

Parallelamente, presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, il ragazzo è stato sottoposto agli esami medici previsti per accertare eventuali segni compatibili con l’abuso denunciato. I risultati e le evidenze cliniche saranno determinanti per fare luce su quanto accaduto.

Si tratta di un’indagine delicata, che necessita del massimo rispetto nei confronti della vittima e della comunità coinvolta. Le autorità invitano alla prudenza nel diffondere informazioni non verificate, mentre i controlli proseguono senza sosta.

