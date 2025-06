Perugia, 15 Giu. 2025 – Ieri sera, fiamme, danze e applausi hanno illuminato il cuore medievale di Perugia per celebrare un evento che affonda le radici nella storia: l’ingresso in pace di Braccio Fortebracci in città.

Il celebre Capitano di ventura è stato accolto in una cornice scenografica mozzafiato, tra le evoluzioni de La Compagnia de Danza Medievale de Peroscia e uno spettacolo di fuoco che ha lasciato a bocca aperta grandi e piccoli.

Una folla partecipe ha assistito alla cerimonia rievocativa, che ha riportato in vita un episodio cardine del 1416.

Allora, Braccio, reduce dalle vittorie in Romagna, puntava dritto su Perugia alla testa di un esercito imponente: quattromila cavalieri, un numero ingente di fanti e un ricco bottino, frutto della resa di Bologna e dei riscatti imposti ad altre città emiliane.

Il 4 maggio dello stesso anno lanciò il suo primo assalto alla città, che però riuscì a resistere. Ma ieri sera, secoli dopo, Perugia ha aperto le sue porte al condottiero con spirito di festa, ricordando un passato che ancora arde sotto la cenere della storia.

(7)