Tra VNL, qualificazioni e collegiali, le ragazze della Bartoccini MC Restauri portano il nome di Perugia sui palcoscenici internazionali

Perugia, 16 Giu. 2025 – Le ragazze della Bartoccini MC Restauri Perugia non si fermano nemmeno d’estate. Con la stagione di club in pausa, molte delle protagoniste in maglia Black Angels sono impegnate con le rispettive nazionali, portando il loro talento sui palcoscenici internazionali e confermando la caratura del gruppo allestito dalla società perugina.

Tra queste, la schiacciatrice tedesca Romy Jatzko è attesa alla prossima tappa della Volleyball Nations League, uno dei tornei più prestigiosi del panorama mondiale. In campo anche la centrale Nathalie Lemmens, che ha già disputato una tappa di VNL in Cina e ora si prepara ad affrontare le qualificazioni al Mondiale con il Belgio.

L’opposta slovena Nika Markovic, pur non partecipando alla Golden League, sarà protagonista con la sua nazionale sempre nelle qualificazioni. La giovanissima centrale Aliz Kump ha già vestito la maglia dell’Ungheria, prendendo parte alla sfida contro la Grecia.

Non manca l’azzurro tra le fila perugine: Beatrice Gardini ha infatti partecipato all’ultimo collegiale con la Nazionale B italiana, continuando il suo percorso di crescita all’interno del gruppo federale. Si tratta di esperienze che, non solo rappresentano un motivo di orgoglio per la Bartoccini MC Restauri, ma che contribuiscono ad arricchire il bagaglio tecnico, umano e sportivo delle atlete.

Il confronto con scenari internazionali e l’adattamento a contesti differenti sono elementi fondamentali nel percorso di una giocatrice e torneranno certamente utili nella prossima stagione in Serie A1. Perugia segue con grande attenzione e soddisfazione il cammino delle sue “ambasciatrici”, consapevole che le sfide affrontate oggi saranno energia e valore per il gruppo di domani.

(0)