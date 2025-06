ASSISI, 16 Giug. 2025 – Cambio Festival 2025 si apre con un’esperienza musicale di straordinaria intensità e bellezza: grande successo al Castello di San Gregorio con il concerto a ingresso libero di Stefano Ruiz de Ballesteros, che ha rivelato le molteplici espressioni dell’amore esplorando le trasformazioni del pianoforte durante il Romanticismo: un viaggio musicale che ha attraversato salotti privati e grandi sale da concerto in un’epoca carica di passione, poesia e introspezione.

Il programma si è aperto con i Tre Sonetti del Petrarca di Liszt in cui la lirica del poeta incontra la forza espressiva del pianoforte, per poi proseguire con Brahms e altri compositori italiani, tra cui Martucci, che arricchiscono il repertorio romantico con nuove sonorità e sfumature, fino ad approdare a Chopin.

Quattro gli appuntamenti, dal 2 al 5 luglio sempre alle 21.45, al Castello di Palazzo: si parte con con Lisa Manara ft Claudio Vignali e “Lisa canta Ornella” (il biglietto ha un costo di 10 euro, gratuito per gli under 18), un omaggio a Ornella Vanoni; la serata vedrà anche la presenza di Riccardo Catria alla tromba Il 3 luglio è la volta di Javier Girotto & Aires Tango (15 euro il biglietto, gratuito per gli under 18), per celebrare i 30 anni di carriera del gruppo.

Il 4 luglio si esibirà Federico Gili – Accordion in “La Lanterna” (biglietto 15 euro, gratuito under 18), un viaggio musicale che richiama l’atmosfera di “una cena tra amici” con tra gli altri, Lorenzo Bisogno e Ramberto Ciammarughi; a chiudere la serata un dj set. Infine il 5 luglio torna – dopo le esibizioni del 2018 e quella del 2023 – Alessandro Quarta con i “Cinque elementi” (biglietto 20 euro, gratuito under 18), una chiamata a sentirsi davvero parte di un pianeta, un mondo di cui avere cura; anche in questo caso, a chiudere la serata un dj set.

Ad agosto Cambio Festival 2025 propone infine due le date a Villa Fidelia di Spello, il 29 agosto alle 21.45 (in entrambi i casi ingresso € 15,00 – gratuito under 18) con TrioRox ft Gianluca Petrella in Moods e il dj set di Cap – Franco B – Max P – Stefano Tucci) e il 30 agosto con Matteo Chimenti Sextet – Seeds of Influence.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, e di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank; e con il patrocinio della Provincia di Perugia e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027.

I biglietti per gli spettacoli sono già acquistabili e/o prenotabili, anche per gli appuntamenti gratuiti, sul sito www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival.