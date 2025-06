Nell’appello al Consiglio di Stato per la tutela della salute e dell’ambiente

Perugia, 16 giugno 2025 – La Regione Umbria, tramite l’assessore Thomas De Luca, ha presentato richiesta formale al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per la costituzione in giudizio del Comune nel ricorso al Consiglio di Stato sulla vicenda Bioter, in vista dell’udienza prevista per il 25 settembre 2025.

A tale riguardo la Regione ha presentato appello contro la sentenza del Tar Umbria n. 819/2024 che aveva annullato la richiesta regionale di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’impianto di coincenerimento situato nel territorio comunale di Terni. La Regione ribadisce l’esigenza di un integrale adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) come previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 e il pieno rispetto delle normative sulla qualità dell’aria prima della riattivazione, in un contesto che investe direttamente la salute pubblica e la salvaguardia ambientale del territorio ternano.

L’intervento del Comune a sostegno della posizione della Regione è pertanto non solo opportuno, ma necessario per rafforzare un fronte istituzionale compatto a difesa degli interessi primari della comunità, il diritto alla salute e la qualità dell’ambiente del territorio ternano.

La ripartenza dell’impianto, precisa la Regione in seguito alle comunicazioni pervenute da parte dell’azienda, è al momento sospesa per problemi tecnici.

La Regione Umbria confida in un riscontro positivo e tempestivo da parte del Comune, con i propri uffici che rimarranno a disposizione di quelli comunali per fornire ogni necessario chiarimento e supporto.

(0)