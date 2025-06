CORCIANO, 16 Giu. 2025 – – Sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Capocavallo, sede degli allenamenti della squadra di calcio locale.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 40mila euro a carico dell’amministrazione comunale di Corciano, prevede il rinnovamento dell’impianto di illuminazione e l’ammodernamento degli spogliatoi, con l’obiettivo di rendere la struttura più funzionale, sicura e accogliente per atleti e cittadini.

«Investire negli impianti sportivi significa investire nel tessuto sociale del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – Questi spazi non sono solo luoghi destinati alla pratica sportiva, ma veri e propri punti di aggregazione dove giovani e non si incontrano, si confrontano e crescono insieme. È fondamentale continuare a sostenere e valorizzare realtà come quella di Capocavallo, che rappresentano uno dei cuori pulsanti del nostro territorio».

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo: «L’attenzione del Comune verso lo sport è concreta e costante. Attraverso interventi mirati, come questo, vogliamo garantire impianti moderni e all’altezza delle esigenze delle società e degli utenti. Lo sport è passione, educazione, socialità: per questo va sostenuto con fatti e risorse.»

I lavori saranno completati nelle prossime settimane, in modo da restituire alla comunità uno spazio riqualificato e pronto a ospitare nuove stagioni sportive.

