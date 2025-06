I lavori di ripristino della pavimentazione dissestata dureranno un paio di giorni

Foligno, 16 Giu. 2025 – A partire da martedì 17 giugno, avranno inizio i lavori di ripristino della pavimentazione stradale dissestata su un tratto di Via Piave in corrispondenza del sottopasso ferroviario.

Le opere verranno eseguite interrompendo il traffico in uscita da Foligno (deviazione in viale Ancona per chi proviene da via Tagliamento e da via Cesare Battisti) e mantenendolo in entrata (per chi proviene dalla stessa via Piave e si dirige verso il centro storico) a causa della sezione stradale particolarmente ridotta che non consente il transito dei veicoli in contemporanea con la presenza dei mezzi lavorativi.

Le operazioni avranno una durata, al massimo, di 2 giorni lavorativi. L’intervento rientra nel quadro del piano di manutenzione ordinaria di vari tratti di strade comunali per il 2024.

