Perugia, 16 Giu. 2025 – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne albanese, senza fissa dimora ed incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa ed alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, hanno notato in via Pievaiola un individuo che aveva appena effettuato una cessione.

Immediatamente fermato dagli operanti insieme all’acquirente, l’uomo è stato trovato in possesso di una seconda dose di cocaina nascosta nei pantaloni, oltre a quella appena venduta. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’indagato, ulteriori 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 13 g, la somma contante di 13.635 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, due bilancini di precisione, un telefono cellulare e materiale per il confezionamento.

In ragione degli evidenti elementi raccolti, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo è stato condotto in caserma ove è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, all’esito del quale il Giudice del Tribunale di Perugia – Sezione penale – ha convalidato l’arresto, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente, del relativo materiale per il confezionamento e la confisca del denaro.

L’acquirente, invece, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

