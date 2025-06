Todi, 16 Giu. 2025 – La Festa della Musica, progetto europeo solidale e culturale, è per statuto gratuita, aperta a ogni genere musicale, a ogni età e livello di conoscenza. (Nella foto, BIG drum orchestra)

Promuove l’idea di fare musica gratuita in luoghi aperti e accessibili a tutti, oltre a valorizzare siti della città meno conosciuti.

La musica in queste giornate apre le porte della città di Todi a tutti i musicisti, danzatori, cantanti e si fa strumento di accoglienza, solidarietà e integrazione. A Todi l’Ass. Centro Studi Della Giacoma sostiene questo progetto dal 2014.

Dalla musica classica, al folk, pop, etnico, bandistico: giovani e giovanissimi suoneranno in duo, trio, bande, in accompagnamento alle visite guidate a siti tuderti ad oggi sconosciuti. Ciascuno con la sua esperienza musicale, la voglia di farsi conoscere e di condivisione: l’Ensemble dei ragazzi dell’Ass. Insieme per Volare corsisti di classi di Musicoterapia diretti da Gianfranco De Franco (Todi-Perugia); i 60 giovani dell’Orchestra Giovanile Regionale Umbria Junior e gli Ottoni dell’OGIREUM, diretti da Gabriele Falcioni, Marco Pontini, Giovanni Sannipoli, David Short (Umbria); i giovanissimi studiosi dello straordinario Metodo Suzuki per pianoforte guidati dalla loro bravissima e appassionata Prof.ssa Silvia Moretti:

allievi Sveva Campanile, Francesco Goricchi, Enea Grassini, Maria Vittoria Nasini, Sara Pellacchia, Francesca Carla Puglielli, Michele e Giosuè Rol, Samina e Sofia Rossi, Gabriele Schiavoni, alcuni accompagnati, come parte del progetto dai loro genitori, Silvia Guidantoni, Riccardo Pellacchia (Perugia); Valerio Antonelli sassofono (Todi); Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre (Todi-Torino);

Matin Kashanaki chitarra flamenca (Iran-Roma); Debora Moriconi fisarmonica e organetto (Todi); i giovanissimi allievi Lucia Fontani pianoforte e Alessandro Rossi fisarmonica e pianoforte della Prof.ssa Valentina Cesarini (Casa della Musica Todi); il Trio Giulio Baccarelli batteria, Maria Falcioni voce, Giacomo Marcucci chitarra elettrica (Todi).

Una menzione anche ai giovani che sfileranno con le 7 bande musicali umbro-laziali, i 3 gruppi di majorette (Umbria-Lazio) e l’orchestra straordinaria di 25 batteristi umbri che celebreranno insieme al pubblico la giornata europea del 21 giugno.

Musica, incontri e visite gratuiti

