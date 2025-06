Terni, 16 Giu. 2025 – Contribuire allo sviluppo e alla crescita culturale ed economica dell’Umbria, con un’attenzione particolare all’area ternana: da questi presupposti nasce Zimé – Accademia e imprese per il territorio, un’iniziativa promossa grazie alla sinergia tra il Dipartimento di Economia, sede di Terni, dell’Università degli Studi di Perugia e una rete di imprenditori locali.

Un progetto che si propone come nuovo modello di integrazione tra università, imprese, studenti e società civile, in cui ricerca, formazione e innovazione si incontrano per generare valore condiviso.

Tra le finalità principali di Zimé, la volontà di favorire il dialogo tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, attraverso convegni, seminari, workshop, progetti di ricerca applicata e percorsi di formazione avanzata. Particolare attenzione sarà rivolta alla collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, già radicato sul territorio.

La nuova realtà è stata presentata alla Biblioteca Comunale di Terni, durante un evento pubblico molto partecipato. A coordinare l’incontro è stato il prof. Fabio Santini, presidente dei Corsi di laurea in Economia a Terni, che ha introdotto la firma dell’atto costitutivo dell’associazione: una rete di accademici, imprenditori e promotori dello sviluppo territoriale, riuniti sotto un nome simbolico e programmatico. Zimé, infatti, in greco significa “lievito”: un richiamo alla volontà di far crescere nuove opportunità attraverso la conoscenza e la cooperazione.

Durante la presentazione sono intervenuti: Viviana Altamura, assessora al Welfare e all’Istruzione del Comune di Terni; Marina Gigliotti, docente dell’Università degli Studi di Perugia; Guido Verdecchia, consigliere comunale; Francesco Filipponi, consigliere regionale. “Abbiamo tanti imprenditori sul territorio di Terni che si sono messi a disposizione per sostenere questo progetto – ha sottolineato il prof. Santini – che rappresenta uno dei tasselli del nuovo progetto di sviluppo del Dipartimento di Economia su quest’area. Abbiamo già calendarizzato una serie di iniziative estremamente interessanti su temi di attualità.

Un’occasione molto importante per gli studenti per dialogare quotidianamente con imprenditori e manager, dall’altro lato, quest’ultimi avranno la possibilità di affrontare tematiche calde e interagire con i giovani che potrebbero essere la loro forza propulsiva domani”.

Nel corso dell’evento, i soci fondatori hanno illustrato la missione culturale dell’associazione e presentato il calendario delle attività in programma da settembre a dicembre 2025, tutte gratuite e aperte al pubblico. Zimé rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione delle competenze locali e la costruzione di una rete capace di mettere in sinergia sapere accademico, esperienza professionale e innovazione sociale. Un’alleanza tra pensiero e azione, tra studio e impresa, tra etica e futuro.

