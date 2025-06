Iniziativa promossa e curata dalla Presidente del Consiglio Comunale Luisa Fatigoni con la partecipazione di Marco Cappato, Laura Santi, Sarah Bistocchi, Vincenzo Ceccarelli e Roberto Segatori

Bastia Umbra, 17 Giu. 2025 – Sabato scorso la Sala del Consiglio Comunale di Bastia Umbra ha accolto l’iniziativa curata dalla Presidente del Consiglio Comunale Luisa Fatigoni sulla proposta di legge di fine vita.

Durante l’incontro sono stati trattati temi cruciali legati ai diritti di fine vita, con un focus particolare sul suicidio medicalmente assistito e sulla necessità di una legislazione adeguata al riguardo. La Presidente Fatigoni ha aperto l’incontro sottolineando la necessità di stimolare il dialogo attivo sulla tematica e sui diritti esistenti e presentando gli ospiti in video collegamento – Marco Cappato, Attivista e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Laura Santi, Giornalista e Consigliera dell’Associazione e Vincenzo Ceccarelli Consigliere della Regione Toscana e membro della III Commissione Sanità – e quelli in presenza – Sara Bistocchi, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e Roberto Segatori, Sociologo e Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Perugia.

La discussione ha fatto emergere l’importanza del supporto ai caregiver e la necessità di affrontare il tema della morte con dignità. Laura Santi ha potuto condividere con i presenti la sua storia spiegando che una comunicazione aperta con i suoi assistenti e ciò che le consente di vivere il presente con serenità, invitando a considerare la morte come parte integrante dell’esperienza di vita. Marco Cappato ha invece ribadito la necessità di maturare una maggior consapevolezza sulle disposizioni anticipate di trattamento per rispettare le scelte personali constatando che, nonostante i progressi legislativi come il diritto di rifiutare trattamenti sanitari e il testamento biologico, molti cittadini non sono ancora a conoscenza di questi diritti. È compito delle Istituzioni informare i cittadini e promuovere il dialogo su queste tematiche.

Ricordiamo ai cittadini che presso l’Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Bastia Umbra sono disponibili i moduli per la raccolta firme per la Proposta di Legge: “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”.

È possibile rivedere l’intera iniziativa nel canale Youtube del Comune di Bastia Umbra

Liberi subito, liberi fino alla fine.

