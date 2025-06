Sabato 21 giugno 2025 – ore 10:30. Agriturismo I Casali del Moraiolo, Collazzone

Collazzone (Pg), 17 Giu. 2025– Sabato 21 giugno alle ore 10:30, presso l’Agriturismo I Casali del Moraiolo a Collazzone, sarà inaugurata la prima Big Bench della Media Valle del Tevere: un simbolo di unione, valorizzazione del territorio e promozione turistica.

L’evento, promosso all’interno del Big Bench Community Project, vedrà la partecipazione dei sindaci dei comuni della Media Valle del Tevere insieme agli assessori regionali Simona Meloni (Turismo) e Francesco De Rebotti (Sviluppo economico), alla Presidente del Consiglio Regionale Sarah Bistocchi, i consiglieri regionali Francesco Filipponi, e Letizia Michelini e Maria Grazia Proietti, all’Amministratore unico di Umbraflor Paolo Fratini.

La panchina gigante, realizzata nel rispetto delle linee guida del progetto internazionale ideato dal designer americano Chris Bangle, è stata realizzata da I Casali del Moraiolo, con la direzione esecutiva di Leonello Antonelli, in collaborazione con l’azienda Giuseppe Belardi Dottorini, attingendo alle competenze dell’artigianato locale, come richiesto dallo statuto della fondazione. Alla realizzazione, infatti, hanno contributo J.D. lavorazioni in ferro e GMP Sidernestore F.B.M..

Situata in un punto panoramico di grande suggestione, la struttura invita a guardare la vallata “con gli occhi di un bambino”, offrendo un momento di meraviglia e contemplazione immerso nella natura.

«Abbiamo voluto esprimere attraverso questa panchina un messaggio di aggregazione, di valorizzazione del territorio e di appartenenza. La vista che si gode da qui è una dichiarazione d’amore alla nostra terra» – afferma Floriana Gallina, titolare de I Casali del Moraiolo.

Il progetto è inteso come primo passo verso una rete di collaborazione tra Comuni, operatori turistici e realtà del territorio, con l’obiettivo di rafforzare lo spirito identitario della Media Valle del Tevere e promuoverla come destinazione turistica autentica e condivisa. Al termine dell’inaugurazione seguirà un momento conviviale aperto ai partecipanti e ai rappresentanti istituzionali.

