Perugia, 17 Giu. 2025 – Per il secondo anno consecutivo si è rinnovata la collaborazione tra il Centro Commerciale Collestrada ed Humana People to People Italia, organizzazione non profit che anche grazie alla raccolta, selezione e vendita di abiti usati realizza progetti sociali ed ambientali in Italia e nel resto del mondo.

Sono stati 10.400 i kg di vestiti usati in buono stato raccolti da domenica 1 giugno a domenica 8 giugno 2025 al Centro Commerciale, che i clienti che hanno scelto di donare contribuendo attivamente al successo dell’iniziativa solidale.

I capi raccolti entreranno nella filiera tracciata e trasparente dell’ente non profit: verranno selezionati con cura, igienizzati e valorizzati per sostenere la mission di Humana. Solo nel 2024, globalmente la Federazione Humana People to People, presente in 46 Paesi, ha realizzato oltre 1.800 progetti sociali, migliorando la vita di 15 milioni di persone. A livello ambientale, gli abiti donati dai visitatori di Collestrada hanno permesso di evitare l’emissione di 93.791 chili di CO2e (pari all’azione di 1.005 alberi) e di risparmiare 69,2 milioni di litri d’acqua (pari a 28 piscine olimpioniche).

Progetti come questo si ispirano ai principi ESG (Environmental, Social, Governance) ed hanno l’obiettivo di sensibilizzare ma allo stesso tempo contribuire in maniera concreta alla tutela dell’ambiente ed al supporto dei paesi in via di sviluppo.

Il Centro Commerciale Collestrada dimostra nuovamente il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, un impegno espresso anche quotidianamente attraverso numerose azioni come l’utilizzo di energia 100% “green” proveniente da fonti rinnovabili, l’uso di illuminazione interamente a led, il servizio di ricarica per auto elettriche e molto altro ancora. (Scopri di più su: www.collestrada.it/ambiente-e-sostenibilita )

