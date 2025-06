Foligno, 17 Giu. 2025 – La prevenzione degli eventi avversi e la gestione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), incluse quelle da patogeni multiresistenti sono state al centro, nei giorni scorsi, di un evento formativo nella sala Alesini dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno promosso dal servizio Gestione Rischio Clinico della Usl Umbria 2 e realizzato, nell’ambito delle attività del Piano Formativo Regionale e del Centro Unico di Formazione in Sanità, dal servizio Formazione e Comunicazione dell’azienda sanitaria – coordinamento didattico affidato alla dott.ssa Francesca Petrolo.

Il corso ha fornito ai partecipanti conoscenze aggiornate e competenze pratiche per identificare, analizzare e prevenire gli eventi avversi, migliorare la gestione del rischio clinico come strumento per la riduzione del contenzioso medico-legale, sviluppare una gestione proattiva del rischio clinico insieme a indicazioni sulla sicurezza del paziente, il risk management e la responsabilità professionale.

Obiettivo dell’appuntamento formativo sensibilizzare gli operatori sanitari sull’importanza di metodologie consolidate per l’identificazione e l’analisi degli eventi avversi con la consapevolezza che la gestione corretta e appropriata del rischio clinico sia un elemento rilevante per la qualità delle cure, la sicurezza del paziente e la sostenibilità del sistema sanitario.

Il programma dell’evento ha incluso sessioni dedicate all’introduzione alla gestione del rischio clinico e al contenzioso medico-legale, curate dalla dott.ssa Federica Corridoni, medico legale responsabile del Servizio Gestione del Rischio Clinico Usl Umbria2 mentre la dott.ssa Rossana Metelli, responsabile aziendale Igiene Ospedaliera, ha affrontato il tema delle infezioni correlate all’assistenza e la gestione dell’emergenza dei patogeni multi-resistenti. Sono stati inoltre previsti lavori di gruppo coordinati dalla dott.ssa Maria Piera Maccaglia, del servizio Rischio Clinico.

