A Foligno il 20 giugno il primo di una serie di incontri pubblici sul tema dei rifiuti

Foligno, 16 giugno 2025 – In un contesto sempre più critico per la gestione dei rifiuti urbani a Foligno, dove la TARI aumenta, la raccolta differenziata resta ferma poco sopra il 60% e la produzione di rifiuti indifferenziati pro capite è la più alta dell’Umbria, i movimenti civici Patto x Foligno e Foligno 2030 promuovono un ciclo di incontri pubblici per informare, coinvolgere e costruire insieme soluzioni concrete.

📅 Venerdì 20 giugno 2025

🕠 Ore 17:30

📍 Sala Aristotele – Ristorante Le Mura, Foligno

Il primo appuntamento, dal titolo “Rifiuti urbani: problemi e opportunità”, sarà un momento di confronto aperto tra cittadini, esperti, amministratori e realtà civiche e ambientaliste. Interverranno:

Luciano Pizzoni – “La TARI oggi: perché gli aumenti?”

Francesco Bartoli – “Differenziare conviene: e a Foligno?”

Sandro Spaccasassi, vicesindaco di Calvi dell’Umbria – Testimonianza: “Esperienza di un Comune virtuoso”

Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria – “Gestione rifiuti: presente e futuro dell’Umbria

Uno dei processi più impattanti per l’ambiente è proprio la gestione dei rifiuti urbani. Secondo gli ultimi dati Arpa Umbria, Foligno è fanalino di coda tra i Comuni umbri con più di 10mila abitanti per la raccolta differenziata, a conferma della necessità urgente di invertire la rotta e migliorare le performance ambientali del territorio.

Durante l’incontro sarà ufficialmente annunciata anche l’apertura del Centro di Riuso in località Paciana a Foligno, un passo concreto verso la riduzione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare.

L’incontro è il primo di una serie che toccherà diversi territori del Comune di Foligno, per raccogliere osservazioni, criticità e proposte da parte di tutte le comunità locali. L’obiettivo è promuovere una gestione dei rifiuti più equa, trasparente e sostenibile, in linea con le migliori pratiche regionali e nazionali.

La cittadinanza, le istituzioni e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

Un’occasione per capire, informarsi e contribuire attivamente al cambiamento.

Per informazioni:

Mariolina Frigeri 339 – 5981553

Roberta Mattioli 347 – 7716593

