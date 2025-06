Terni, 17 Giu. 2025 – Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Terni hanno tratto in arresto, per resistenza aggravata e lesione a pubblico ufficiale, un ventiquattrenne resosi protagonista di un’aggressione ai danni sia di personale della Polizia Locale di Terni che di militari dell’Arma nel cuore della movida ternana.

Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta per una lite tra ragazzi nel centro di Terni, nei giardini Furio Miselli, trovando al loro interno alcuni giovani, tra cui un ventiquattrenne in evidente stato di alterazione, il quale, alla richiesta degli agenti di calmarsi ed esibire i propri documenti, ha iniziato a inveirgli contro, offendendoli ripetutamente.

Sul posto è sopraggiunto un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni per prestare ausilio: tuttavia, anziché agevolare la propria identificazione, il giovane ha iniziato a spintonare e strattonare gli operanti, fino a colpire al volto un’agente della Polizia Locale.

Non senza difficoltà i Carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo ma il 24enne, al momento di esser caricato sull’autoradio per esser portato in caserma, ha sferrato un violento calcio, colpendo ad un ginocchio uno dei militari. A causa del suo perdurante stato di agitazione, il 24enne è stato pertanto accompagnato al Pronto Soccorso di Terni ove, sottoposto anche ad esami tossicologici, è risultato aver assunto alcol e cannabinoidi; presso la struttura sanitaria sono stati refertati anche l’agente ed il Carabiniere feriti, che hanno riportato prognosi, rispettivamente, di cinque e quattro giorni s.c..

Per il 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine e gravato da precedenti, è scattato così l’arresto e la traduzione ai domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima svoltasi ieri pomeriggio, all’esito della quale, il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.. Nel frattempo sono state attivate le procedure per l’emissione da parte del Questore di Terni delle misure di prevenzione dell’Avviso Orale e del DASPO urbano.

Il procedimento è tuttora pendente e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

