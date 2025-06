In occasione della Festa Europea della Musica. La 26ª edizione del Festival si terrà dal 27 giugno al 1° luglio

Solomeo (Pg), 18 Giu. 2025 – Domenica 22 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, Solomeo ospita l’Anteprima della 26ª edizione del Festival Villa Solomei, l’attesa rassegna annuale umbra di musica classica e contemporanea che ogni anno fa risuonare il suggestivo borgo e che quest’anno vede come Paese ospite l’Africa – tra musica, danza e cultura – per un viaggio sonoro oltre l’orizzonte.

Si comincia al mattino alle 11 con la conferenza musicologica dal titolo “Ascoltare l’Africa: musiche, strumenti e repertori dalla culla dell’umanità” a cura di Silvia Paparelli (nella foto). La pianista e musicologa – dal 2001 docente di Musicologia e Storia della musica presso il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni – introdurrà il pubblico alla tradizione musicale protagonista dell’edizione 2025 del festival; una tradizione enorme ricchissima di conseguenze, spesso poco conosciuta e sottovalutata.

Il breve itinerario, arricchito da ascolti, si configura come una vera e propria “apertura di sipario” sulla rassegna, che ospiterà solisti ed ensemble, musicisti e danzatori, provenienti dal continente africano.

Alle 17 al Teatro Cucinelli la rappresentazione de “Il resto del mondo è un mistero”, opera in musica in un prologo, 8 scene e finale, libretto di Alfonso Ottobre (nella foto), musica di Piero Caraba per una produzione della Scuola di Musica Mousiké Solomeo con la direzione di Fabio Ciofini, in collaborazione con il Conservatorio Morlacchi di Perugia e con la regia di Graziano Sirci.

Con Vittoria Paci, Linda Scarponi, Luca Grosso, Amedeo Testerini. Coro di Voci bianche e Coro giovanile Mousiké di Solomeo diretti da Klara Lužnik. Coro di Voci bianche e Coro giovanile del Conservatorio “F. Morlacchi di Perugia” diretti da Marta Alunni Pini. Solisti dell’Orchestra da Camera di Perugia: Azusa Onishi, primo violino; Silvia Palazzoli, secondo violino; Sabina Morelli, viola; Alessandra Montani, violoncello; Federico Passaro, contrabbasso; Simone Frondini, oboe; Luca Franceschelli, fagotto; Monica Fagioli, flauto; Gabriele Margaritelli, clarinetto; Mirko Basiglio, tromba; Lucia Sorci, pianoforte; Giovanni Baldassarri, marimba; Domenico Grasso, percussioni. Coreografia e danza a cura di Arianna De Angelis Marocco e Sara Libori; scenografia di Cristina Ducci, trucco di Valentina Venturi; Bambole realizzate da Microscopio Kids Foligno.

La giornata si chiude alle 19 nella Chiesa di San Bartolomeo con il concerto “In tempore organi” con l’organista polacco Przemyslaw Kapitula, primo musicista del dopoguerra a suonare il concerto di Surzyński per organo e orchestra. Kapitula tiene regolarmente concerti in Polonia e all’estero e suona nei più importanti festival d’organo europei, collaborando con solisti, cori e orchestre;

è un curatore del patrimonio musicale dell’Arcicattedrale di San Giovanni a Varsavia, tiene corsi di perfezionamento d’organo in Italia ed è direttore artistico del Festival Internazionale di Musica sacra di Varsavia e Festival Internazionale di Musica Organistica a Varsavia.

Il programma del concerto: S. SCHEIDT (1587-1654) Variationen über das Niederl.ndische Lied: “Ei, du feiner Reiter”; F. NOWOWIEJSKI (1877-1946) Marche solennelle; G. MUFFAT (1653-1704) Toccata XII (Apparatus musico-organisticus); J. V. LUBLIN (XVI sec.) 5 T.nze; J. S. BACH (1685-1750) Fantasia und Fuge a-moll, BWV 561.

INFO:

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione.

www.festivalvillasolomei.it

(0)