Bastia Umbra, 18 Giu. 2025 – Nell’ambito di “Bastia Aria d’Estate 2025”, la rassegna di eventi estivi organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, anche quest’anno torna la Notte Bianca di Bastia!

Venerdì 5 Luglio dalle ore 20:00 il Centro Storico sarà invaso dall’evento più atteso dell’Estate bastiola: musica, spettacoli, street food, arte, mercatini e divertimento per tutte le età nel cuore della nostra Città!

Dalle ore 21:00 sul Palco Centrale di Piazza Mazzini si alterneranno Prototipo, Dirotta su Cuba (ore 22:00) e Dj Set Rollover (ore 23:30) fino a notte fonda!

Tra le tante attrazioni in Città, in Piazzetta Franchi sarà allestito uno spazio per le Associazioni sociali e culturali della Città, mentre in Piazza del Mercato sarà allestito il “Villaggio Luna Park”, un’area interamente dedicata ai bambini con castelli gonfiabili, spettacoli di clown e teatro, animazione, dolci, trucca bimbi e tanta musica.

Da Via Veneto al Mattatoio spazio allo street food e ai mercatini dell’usato, mentre Via dell’Isola Romana sarà dedicata all’esposizione di auto e moto d’epoca, master sound e fuoristrada. In Via della Rocca, invece, sarà presente il mercato agricolo biologico di Coldiretti.

In questa cornice, i bar e ristoranti della Città saranno aperti con allestimenti esterni, musica dal vivo e atmosfera conviviale, mentre i negozi e le attività locali allestiranno vetrine artistiche e spazi esterni decorati a tema: shopping e magia sotto le stelle!

Vi aspettiamo per una notte tutta da vivere a Bastia tra cultura, musica, intrattenimento e buon cibo, non mancate!

