Terni, 19 Giu. 2025 – La Polizia di Stato ha proceduto all’allontanamento dalla provincia di Terni di due stranieri irregolari sul territorio nazionale nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore Luigi Mangino.

Il primo è un tunisino 50enne, pluripregiudicato, che viveva a Terni da alcuni anni, dove ha raccolto diverse condanne per reati inerenti spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, falso e porto abusivo di armi; per alcune di tali reati ha scontato anche qualche anno di carcere.

Al momento di essere accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura, lo straniero ha messo in campo dei gesti di autolesionismo per evitare l’espulsione, ma la prontezza e professionalità degli agenti hanno impedito che si procurasse tagli o altro, togliendogli dalla bocca una lametta da rasoio che ha provato ad ingerire così come recuperando un’altra lametta, occultata nell’elastico degli slip.

Al termine delle procedure, è stato coattivamente accompagnato in un CPR fuori Regione in attesa dell’imbarco per il suo Paese di origine.

Il secondo straniero è un cittadino albanese, la cui posizione di irregolarità era emersa dalle verifiche dell’Ufficio Immigrazione, che ha provveduto all’accompagnamento allo scalo aereo per il rimpatrio.

