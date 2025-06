Sesta edizione del progetto “Strade ad alto contenuto di cultura” Corso Garibaldi District: mercato vitivinicolo a filiera corta con i vini di dieci cantine con musica e street food

PERUGIA, 19 Giu. 2025 – Con l’arrivo del mese di giugno entra nel vivo “Strade ad alto contenuto di cultura”, rassegna di eventi socio-culturali che caratterizza la sesta edizione del progetto “Corso Garibaldi District”.

Un insieme di manifestazioni volte alla promozione del territorio e in particolare del quartiere di Borgo di Porta Sant’Angelo, per promuovere una sana socialità e riscoprire una delle zone più belle della città di Perugia e dare un incentivo promozionale ed economico al quartiere.

Dopo lo “Street Market” e il “Vinyl Freaks”, che tra aprile e maggio hanno richiamato un vasto pubblico, confermando la sana vitalità del quartiere, e dopo il concerto suggestivo al Tempio di San Michele Arcangelo dei Balmorhea, per una delle 5 date italiane del tour europeo del gruppo americano e all’interno anche della rassegna “Sacred Noise”, ora è la volta de “La Marcia dei 1000 calici”. L’appuntamento con il mercato vitivinicolo a filiera corta è per sabato 21 giugno dalle ore 18.

Piazza Lupattelli e Corso Garibaldi faranno da scenario all’ormai tradizionale appuntamento – arrivato alla 5/a edizione – con numerose realtà vitivinicole umbre artigianali del territorio, selezionate per la loro scelta legata ad una produzione sana e sostenibile.

La manifestazione consiste in un mercato che vede la presenza di produttori e cantine insieme ad un programma pomeridiano di incontri sulla produzione a basso impatto ambientale a cura dei produttori stessi, prima degli spettacoli musicali della sera (alle ore 21.30 è in programma il concerto dei Nubras, un ensemble internazionale che si dedica alla costruzione di un ponte tra musica colta occidentale e le tradizioni sonore di Balcani e Medio Oriente, unendo musicisti provenienti dal mondo della classica, del jazz e della musica popolare).

Queste le cantine umbre presenti con i loro stand: La Casa dei Cini (Pietrafitta); Cantina Cenci (Vocabolo Anticello, San Biagio); Cantina Lumiluna (Mercatello); Cantina Montecorneo (Sant’Andrea d’Agliano); Cantina Fattoria Mani di Luna (Torgiano); Cantina E45 (Perugia); Cantina Marco Merli (Casa del Diavolo); Agricola Bei (Città di Castello). Due anche quelle provenienti da fuori regione: Tenuta San Marcello (Marche) e Signora Ginni (Cortona).

All’interno della manifestazione verranno utilizzati solo cibo e bevande a filiera corta Km 0. Come stand gastronomici saranno in funzione le attività del quartiere, nell’ottica di far conoscere e promuovere le realtà della zona e le loro cucine da diverse parti del mondo.

Intanto, è possibile visitare la mostra fotografica e il percorso espositivo (inaugurato il 14 giungo) dal titolo “Il chiaro e l’oscuro. Sguardi sinceri su Porta Sant’Angelo” a cura di uno dei partner del progetto, l’associazione Vivi il Borgo. Alla Domus Pauperum è allestita la mostra fotografica e contestualmente il percorso fotografico è lungo il borgo costituito da 10 affissioni fotografiche di 1 metro quadrato. L’obiettivo è promuovere un quartiere dalla grande ricchezza storica e sociale raccontando però sia le luci che le ombre.

Fino al 6 settembre 2025, andranno poi avanti gli altri appuntamenti culturali e sociali per animare il quartiere perugino di Borgo di Porta S.Angelo attraverso concerti, spettacoli di danza, performance di illuminotecnica, proiezioni di film, mostre fotografiche, percorsi e visite guidate per vivere ed andare alla scoperta dello storico angolo urbano nel cuore di Perugia.

L’iniziativa che prosegue così il percorso volto alla riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale del quartiere del Borgo d’Oro avviato da alcuni anni, realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia perché vincitrice del “Bando iniziative ed eventi culturali 2025”, è ideata e promossa dall’associazione Assogaribaldi Aps in collaborazione con Comune di Perugia, Associazione Vivi Il Borgo, Associazione La MaMa Umbria Aps, Coop Momo, Menteglocale, CIA Umbria, Gesenu e le attività economiche del quartiere.

Questo il calendario degli eventi in programma ancora nei prossimi mesi, che interessano gli spazi di Corso Garibaldi, piazza Lupattelli e piazza Puletti, la Domus Pauperum, il tempietto di San Michele Arcangelo fino alla biblioteca di San Matteo degli Armeni: dopo lo “Street Market”, “Vinyl Freaks”, il concerto dei Balmorhea per la rassegna Sacred Noise, la mostra fotografica “Il chiaro e l’oscuro. Sguardi sinceri su Porta Sant’Angelo” e “La Marcia dei 1000 calici”, si prosegue il 26 luglio con il Cinema nel Borgo grazie alla rassegna “Todo Mundo 2025”, la declinazione internazionale della “Sagra del Cinema”, progetto di promozione cinegastronomica, ed infine il 6 settembre con “Open District ’25”.

