Terni, 22 giugno 2025 – Al fine di consentire a tutti la regolare e tranquilla fruizione degli spazi pubblici del centro storico durante la movida, il Questore Mangino ha adottato la misura del Daspo Urbano (Dacur) nei confronti del giovane ternano arrestato nella notte dello scorso 15 giugno ai giardini Furio Miselli.

Con tale provvedimento gli viene vietato per 1 anno di accedere o stazionare in tutti i pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento, come bar, pizzerie, gelaterie, etc., situati all’interno del perimetro urbano della movida.

Sempre nell’ottica di prevenzione, il Questore ha adottato altri 2 provvedimenti, che la Divisione Anticrimine, diretta dal Primo Dirigente Andrea Sposi, ha istruito, contenenti la medesima misura anche nei confronti di stranieri – uno di nazionalità marocchina e l’altro tunisina – che sempre nella notte di sabato 15 giugno sono stati sorpresi, duranti i controlli delle pattuglie impiegate per la movida, a spacciare sostanza stupefacente.

