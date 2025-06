Domani, martedì 24 e mercoledì 25 giugno a palazzo Trinci, confronto tra istituzioni, imprese, centri di ricerca e stakeholder locali ed europei su aerospazio, e-mobility e nautica

Foligno, 23 giu. 2025 – Martedì 24 e mercoledì 25 giugno Palazzo Trinci a Foligno sarà al centro dell’innovazione industriale, ospitando una delle tappe italiane dell’evento internazionale ‘Clusters meet Regions’, promosso dalla European cluster collaboration platform (Eccp) per conto della Commissione europea, in collaborazione con Regione Umbria e Sviluppumbria.

L’iniziativa, dal titolo ‘Clusters as drivers of green and digital transition in regional innovation ecosystems. Innovation in the aerospace, e-mobility and nautical sectors in Umbria’, nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei cluster come motori strategici di transizione verde e digitale, attraverso il confronto tra attori istituzionali, imprese, centri di ricerca e stakeholder locali ed europei. Durante le due giornate di lavoro, rappresentanti di cluster regionali ed europei, decisori politici e operatori economici discuteranno di modelli di cooperazione, innovazione tecnologica e sviluppo industriale sostenibile.

Tra i presenti, Stefania Proietti e Francesco De Rebotti, rispettivamente presidente e assessore allo sviluppo economico Regione Umbria, Luca Ferrucci, ceo di Sviluppumbria, e Alberto Valenzano, team leader Industrial Forum, alliances and clusters Dg grow (Direzione generale per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le pmi) della Commisione europea.

Il focus sarà, in particolare, su tre settori chiave per la Regione Umbria: aerospazio, e-mobility e nautica. In programma numerosi panel su diversi temi, tra cui gli strumenti di finanziamento europei e regionali per l’innovazione, le strategie di sviluppo dei cluster industriali, le tecnologie dell’idrogeno e decarbonizzazione, l’imprenditorialità tra competenze e supporto alle imprese nella Smart Specialisation Strategy (S3), l’internazionalizzazione e la cooperazione interregionale. In evidenza anche una pitching session, il 24 giugno alle 16, riservata a imprese e organizzazioni che potranno presentare progetti e soluzioni innovative, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni europee.

