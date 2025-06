Blitz all’alba della Polizia: 31 le persone coinvolte, tutte italiane e nordafricane. L’indagine, diretta dal Commissario Capo Lucattoni, ha messo a nudo una rete solida e ben organizzata

TERNI, 24 Giu. 2025 – – Una città avvelenata dalla droga, un’organizzazione criminale ben radicata, un’alba che si apre con il rumore delle sirene e il fiuto infallibile dei cani antidroga.

È scattata stamattina una vasta operazione di polizia condotta dalla Squadra Mobile di Terni, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, per smantellare un sodalizio criminale che gestiva il traffico di eroina, cocaina e hashish sul territorio.

Sono 31 le persone coinvolte, tutte italiane e nordafricane, ritenute gravemente indiziate di delitto. Di queste, 21 sono state raggiunte da misure cautelari firmate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, dottoressa Mastracchio, su richiesta del sostituto procuratore Panucci.

Nel dettaglio, per nove indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, otto sono finiti ai domiciliari, mentre quattro sono sottoposti al divieto di dimora con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre dieci persone, sebbene non destinatarie di provvedimenti restrittivi, sono coinvolte a vario titolo: nei loro confronti sono in corso perquisizioni e sequestri di materiale probatorio.

L’indagine, diretta dal Commissario Capo Lucattoni, ha messo a nudo una rete solida e ben organizzata, capace di gestire e distribuire ingenti quantità di droga. Un sistema ramificato, insidioso, che ha trovato terreno fertile nel tessuto urbano di Terni.

Un colpo importante inferto alla criminalità organizzata, ma anche uno squarcio inquietante su un mercato illecito che continua a minacciare la sicurezza e il futuro di un’intera comunità.

(14)