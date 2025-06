Foligno, 24 Giu. 2025 – In un contesto internazionale sempre più segnato da tensioni e crisi, in particolare nel Medio Oriente, cresce il rischio imminente di nuovi conflitti su larga scala. Gli ultimi sviluppi geopolitici, le escalation militari e l’assenza di reali prospettive diplomatiche stanno aggravando la situazione, con gravi conseguenze umanitarie per milioni di persone.

In questo scenario, l’ascolto diretto delle testimonianze di chi vive e opera in quei territori rappresenta un atto fondamentale di consapevolezza, responsabilità e solidarietà.

Per questo motivo, sabato 28 giugno alle ore 10:00, presso lo Spazio Astra di Foligno, si terrà l’incontro “Un ponte verso il mondo – Voci dal Medioriente”, un momento di confronto e riflessione aperto a tutta la cittadinanza.

Interverranno:

Khalid W. Shomali , ricercatore e compositore palestinese, impegnato nella valorizzazione della cultura e dell’identità del suo popolo;

, ricercatore e compositore palestinese, impegnato nella valorizzazione della cultura e dell’identità del suo popolo; Rafca Geara , studentessa libanese presso l’Università per Stranieri di Perugia, che condividerà la propria esperienza di studio e migrazione;

, studentessa libanese presso l’Università per Stranieri di Perugia, che condividerà la propria esperienza di studio e migrazione; Danilo Feliciangeli , operatore internazionale con lunga esperienza nei territori mediorientali;

, operatore internazionale con lunga esperienza nei territori mediorientali; Associazione Casa dei Popoli , attiva a Foligno nell’accoglienza, mediazione culturale e integrazione dei migranti attraverso iniziative sociali e interculturali;

, attiva a Foligno nell’accoglienza, mediazione culturale e integrazione dei migranti attraverso iniziative sociali e interculturali; Emergency, organizzazione non governativa impegnata nelle crisi umanitarie internazionali, che porterà la propria testimonianza di assistenza medico-chirurgica e advocacy nei contesti di guerra. Durante l’incontro sarà inoltre presentata la campagna R1PUD1A, con cui Emergency invita a ripudiare la guerra in ogni sua forma, riaffermando l’articolo 11 della Costituzione Italiana e promuovendo un impegno collettivo per la pace.

L’iniziativa è promossa dal movimento politico Città Europa, impegnato nella promozione dei valori dell’inclusione, della partecipazione attiva e della cittadinanza consapevole. Eventi come questo rappresentano il cuore dell’azione di Città Europa: creare spazi di dialogo, cultura e confronto, dove le persone possano informarsi, ascoltarsi e costruire insieme risposte concrete alle sfide locali e globali.

Crediamo che la politica debba tornare a essere un luogo d’incontro tra realtà, popoli e generazioni. In un momento in cui la guerra, la propaganda e la disinformazione occupano le prime pagine, il valore del racconto autentico e umano diventa essenziale per promuovere una cultura di pace, empatia e giustizia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire, ascoltare e dialogare.

