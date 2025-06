In mostra da sabato 28 giugno i disegni di uno dei maggiori architetti italiani del XVIII secolo. Quattro visite guidate gratuite

Foligno, 25 Giu. 2025 – In occasione della mostra “Piermarini a Milano. I disegni di Foligno”, in corso a Palazzo Trinci fino al prossimo 2 novembre, il Comune di Foligno, in collaborazione con Associazione Guide turistiche dell’Umbria, organizza quattro visite guidate gratuite, a partire da sabato 28 giugno, alle 16,30.

Punto di partenza è la mostra, dove è possibile ammirare quasi 100 disegni originali di quello che è stato uno dei maggiori architetti italiani del XVIII secolo, celebre per le sue opere milanesi, tra cui il Teatro alla Scala. La visita prosegue con un itinerario in città nei luoghi legati alla vita e al lavoro del Piermarini.

Le altre visite saranno in programma sabato 19 luglio, sabato 16 agosto, sabato 20 settembre, sempre alle 16,30. La prenotazione è obbligatoria ( tel. 0742 354459 – 354165). La visita guidata gratuita non comprende il biglietto d’ingresso a Palazzo Trinci, sede della mostra. L’ingresso è ridotto a 9 euro (per i gruppi con un minimo di 10 persone), per i residenti con Foligno Card l’ingresso è gratuito.

La mostra, aperta dal 20 giugno al 2 novembre, è promossa da Comune di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Comune di Milano e Palazzo Reale di Milano.

L’assessore al turismo, Michela Giuliani, sottolinea che “il Comune di Foligno, in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria, è lieto di presentare un’iniziativa di grande valore culturale e identitario: “Piermarini e Foligno: le tracce di un genio”, un ciclo di visite guidate gratuite dedicate alla figura e all’eredità di Giuseppe Piermarini, uno dei massimi architetti del Settecento italiano, nato proprio nella nostra città.

Le visite prenderanno avvio da Palazzo Trinci, dove i partecipanti avranno modo di esplorare la mostra “Piermarini a Milano. I disegni di Foligno”, un omaggio al celebre architetto folignate, autore di capolavori come il Teatro alla Scala e la Villa Reale di Monza, nonché della ristrutturazione del Palazzo Reale di Milano.

La mostra ripercorre l’evoluzione del suo stile e della sua carriera, dai primi studi romani fino alle grandi opere lombarde, attraverso un prezioso nucleo di circa 100 disegni originali, tutti provenienti dal fondo conservato presso la biblioteca comunale ‘Dante Alighieri’ di Foligno. A seguire, l’itinerario guidato condurrà i visitatori nei luoghi della città legati alla vita e all’opera del Piermarini: dalla cattedrale di San Feliciano alla ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata, dalla casa natale alla residenza di famiglia in via Pignattara, fino ai simboli che ne celebrano la memoria, come l’ex teatro Piermarini e l’“Ercole con obelisco” di Ivan Theimer.

Promuovere la figura di Giuseppe Piermarini significa riscoprire l’identità profonda di Foligno e valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale. Queste visite guidate gratuite offrono un’occasione unica per cittadini e turisti di conoscere da vicino i luoghi e la storia che hanno dato i natali a uno dei protagonisti del neoclassicismo italiano”.

