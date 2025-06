Per il quadriennio 2025 – 2029 in programma il restauro della casa castellana, il ritorno del vigile di quartiere, un evento fieristico a cadenza mensile

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

FOLIGNO – Due i fattori che risaltano dalle consultazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio svoltesi sabato 21 giugno presso i locali de “Il Circolo” situato nel Parco “Soli – Marchionni” dalle ore 9 alle 19.

Una affluenza dei capifamiglia che è al minimo storico e si è registrata una lieve increspatura nel gradimento popolare del presidente uscente Mauro Marchionni considerando che in questa tornata si presentava come candidato unico e quindi avrebbe dovuto raccogliere lo stesso numero dei voti validi degli utenti. Ma andiamo per ordine.

Si sono presentati al seggio ben 159 paesani un risultato che poteva considerarsi confortante, ma purtroppo se questo dato si mette a confronto con le altre consultazioni elettorali si denota un forte decremento rispetto ai 446 votanti che si sono registrati nel 2021 e un calo rispetto ai 220 consensi ufficializzati nel 2016 e ai 240 suffragi raccolti nel 2012.

Le eccellenti condizioni metereologiche non hanno affatto favorito l’accesso al seggio nonostante una campagna comunicativa di spessore (social, whatsapp, manifesti, locandine e il passaparola). Dall’esito delle urne sono risultati 155 votanti, una scheda bianca e tre schede nulle. Il candidato unico alla presidenza Mauro Marchionni (presidente uscente) ha raccolto 146 suffragi personali rispetto ai 159 cittadini che si sono recati alle urne per esprimere un consenso. Tra i cinque candidati consiglieri questi i risultati ottenuti.

Marco Dominici il più votato con 81 preferenze, al secondo posto in graduatoria Valentina Ferri con 63 voti mentre a pari merito sono giunti il vice presidente della precedente legislatura Rudi Trabalza e Gianni Fasano a 58 consensi, Cristian Bosi si è aggiudicato 28 suffragi. Quindi il nuovo Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio sarà composto da Mauro Marchionni che è stato riconfermato come presidente, mentre i quattro consiglieri sono rispettivamente Marco Dominici, Valentina Ferri, Rudi Trabalza, Gianni Fasano.

La commissione che ha certificato il risultato elettorale era composta dal presidente Massimiliano Soli, dalla segretaria Ludovica Santini, e da Cesare Mosconi, Roberto Sebastiani e Micol Trabalza. Nel quadriennio passato il Consiglio di Amministrazione ha promosso e collaborato a numerosi eventi predisposti in sintonia con tutte gli enti civili, religiosi, l’istituto comprensivo statale “Galilei” Foligno 3 e le associazioni di quartiere e di volontariato e sportive per garantire socialità, aggregazione tra generazioni e solidarietà nel territorio.

Ha realizzato iniziative tese a valorizzare l’olio d’oliva e le bellezze paesaggistiche delle frazioni collinari. Ha intrapreso forme di pubblicizzazione del contenitore culturale del Castello dei Trinci attraverso visite con l’ausilio delle Guide Turistiche dell’Umbria e momenti conviviali in collaborazione con l’Ente Giostra della Quintana. Ha saputo dare impulso alla imprenditoria giovanile affidando ad una associazione la gestione del Circolo.

Ha avuto a cuore il patrimonio storico – artistico – culturale della frazione effettuando in più occasioni la manutenzione della Fontana delle Tre Cannelle oltre all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione ubicato in piazza Garibaldi per rendere fruibile ai cittadini il centro storico anche nelle ore notturne in sicurezza. Nonostante l’impegno profuso in vari ambiti il leggero scarto tra le preferenze raccolte dal presidente Mauro Marchionni rispetto al numero superiore degli utenti che si sono recati al voto va interpretato come uno stimolo a lavorare con più vigore per la comunità di Sant’Eraclio, mantenendo ciò che di buono è stato fatto.

Dopo i recenti atti vandalici all’interno del Castello dei Trinci il presidente Marchionni è intenzionato ad installare come forma di deterrenza alcune videocamere, ripristinare la postazione del vigile di quartiere o creare un presidio fisso delle altre forze dell’ordine. Predisporre una zona pedonale a ridosso del Castello, sollecitare l’Amministrazione comunale ad effettuare il restauro della Casa Castellana. Rendere prioritario il decoro del paese puntando sul miglioramento della viabilità e sulla gestione dello smaltimento dei rifiuti.

Promuovere anche un evento fieristico con cadenza fissa mensile e spazio alla cultura creando una sala di lettura e allestendo una piccola biblioteca. Queste tematiche erano già presenti nel programma della lista “Sant’Eraclio nella legalità” con cui si candidò nel 2021 il presidente Mauro Marchionni risultando vincitore nella competizione elettorale con l’altro candidato Massimo Badiali della lista “Insieme per Sant’Eraclio”.

Per aggiornare le richieste e le necessità della cittadinanza perché non ripristinare come strumento partecipativo lo “Sportello della Comunanza” che fu realizzato sotto la presidenza di Giacomo Committeri, dove gli utenti possano convogliare le loro idee, e osservazioni inerenti alle problematiche della frazione folignate.

Dopo la rinnovata fiducia che la collettività ha espresso nei confronti del presidente uscente Marchionni ora l’attuale Consiglio di Amministrazione avrà altri quattro anni per concretizzare gli obbiettivi che si era precedentemente prefisso, ma non realizzati, rendendo così la comunità di Sant’Eraclio vivibile, valorizzando il patrimonio storico- artistico, culturale, religioso, turistico, enogastronomico del territorio che può rappresentare una risorsa occupazionale per le nuove generazioni.

