Foligno, 26 Giu. 2025 – Il Comune di Foligno e il Distretto Sanitario Foligno – USL Umbria 2, raccomandano a tutta la popolazione di osservare una serie di semplici abitudini e precauzioni che possono contribuire notevolmente a ridurne gli effetti nocivi sulla salute.

Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, indossare indumenti leggeri, di cotone o lino, proteggere la testa dal sole diretto e gli occhi con occhiali da sole, bere molti liquidi, mangiare molta frutta e verdura, non bere alcolici, fare pasti leggeri, porre attenzione alla conservazione domestica degli alimenti, usare il potere rinfrescante dell’acqua, conservare correttamente i farmaci.

Nel Comune di Foligno, per la popolazione anziana a rischio, è possibile soggiornare nelle ore più calde della giornata in due strutture (usufruire anche dei servizi presenti, compresi i pasti): Casa Serena ex Onpi tel 0742 391250 oppure Residenza Servita Ex Cur Via dei Monasteri 27 tel. 0742 357971

Per necessità legate ai trasporti nelle citate strutture è possibile inoltre contattare l’Associazione Auser Foligno al numero 0742 353179 oppure 3491517613 oppure 3383383284

E’ inoltre attivo per situazioni di emergenza il servizio di pronto intervento sociale PIS (h 24 tutti giorni) 3407408191Si raccomanda in particolare alle persone sole e anziane: chiedere aiuto, in caso di bisogno, anche a conoscenti e vicini di casa.

Occorre tenere una lista di numeri di telefono di persone da contattare in caso di necessità ed in particolare, oltre al numero del vostro medico di medicina generale, i seguenti numeri utili in caso di emergenza: Guardia medica, nelle ore notturne, prefestive e festive 0742 – 339010 – 118 – Distretto Sanitario di Foligno: 0742/339294 – Comando Polizia Municipale 0742/330650.

