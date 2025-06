PERUGIA,26 Giu. 2025 – Il Green Music Festival, ideato e diretto dal Maestro Maurizio Mastrini, prosegue il suo straordinario viaggio tra le meraviglie naturali e storiche dell’Umbria, unendo grande musica e bellezza paesaggistica.

Da anni simbolo di sostenibilità e cultura, il Festival si distingue per il suo impegno nell’azzerare l’impatto ambientale e nel garantire l’accesso completamente gratuito a tutti i concerti, diventando così un punto di riferimento nel panorama musicale europeo.

Tra boschi, antichi borghi, rocche medievali e colline senza tempo, il Festival regala un’esperienza immersiva che coinvolge i sensi e l’anima, grazie a un format unico che integra musica, natura ed emozione. Ogni appuntamento è pensato per armonizzare suono e paesaggio: dai concerti all’alba, che si fondono con il silenzio e la luce nascente della campagna umbra, alle performance serali illuminate da centinaia di candele.

Le tipologie più amate dal pubblico includono infatti le celebri “Albe Sonore”, dove la musica accompagna il risveglio della natura, e i poetici “Candle Music”, eventi notturni che si svolgono in atmosfere rarefatte e sognanti, circondati da piccole fiammelle e silenzi sospesi.

Dopo gli appuntamenti della scorsa settimana a Montone, Otricoli e Montegabbione, che ha visto protagonista il pianista spagnolo Jose Manuel Cuenca, eventi fortemente sostenuti dalle rispettive amministrazioni comunali, il Festival torna con una nuova serie di eventi particolarmente attesi.

Mercoledì 26 giugno, presso Villa Magherini a San Giustino, lo spazio Esedra accoglierà uno dei concerti più suggestivi della stagione: il “Concerto delle Candele”, con il Duo Arpe e Violino Graal, composto da Vincenzo Zitello, unico artista al mondo capace di suonare due arpe contemporaneamente, e Fulvio Renzi, violinista e violinista baritono. Entrambi vantano collaborazioni con figure leggendarie come Franco Battiato, e la loro musica, tra sonorità antiche e sperimentazione, creerà un’atmosfera profondamente evocativa.

Il giorno seguente, giovedì 27 giugno, a Passignano sul Trasimeno, nella splendida cornice della Rocca, in collaborazione con il Festival dei Tramonti, il Green Music ospiterà un evento speciale con Federico Moccia, scrittore e regista amato da intere generazioni. Autore di successi editoriali come Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, Moccia rifletterà sul tema del tramonto – simbolo di passaggio, nostalgia e bellezza – in un recital accompagnato dalla musica di un’arpista. A moderare l’incontro saranno il giornalista Riccardo Marioni e Veronica Fangacci di ARPA.

Venerdì 28 giugno, il viaggio prosegue a Monteleone di Orvieto, nella splendida location de La Rupe, per un concerto al tramonto illuminato da mille candele con protagonista il chitarrista Ozgen Mesut, artista turco-americano di fama internazionale proveniente da Miami. Le sue sonorità calde e magnetiche promettono di incantare il pubblico in un’esperienza emotiva e sensoriale senza eguali.

Sabato 29 giugno sarà una giornata particolarmente intensa: all’alba, alle ore 6:00, presso la località Faiolo a Montegabbione, andrà in scena una nuova edizione dell’“Alba Sonora” con l’arpista Clarissa Sabatini, che regalerà agli spettatori momenti di pura introspezione, in armonia con il risveglio della natura.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17:30, a Cascia, lungo il Sentiero di Santa Rita in località Molinaccio Rocca Porena, il chitarrista e compositore Giovanni Seneca presenterà il suo progetto Tracce, un viaggio musicale tra le sonorità della chitarra battente e del flamenco, per un dialogo tra culture mediterranee e spiritualità umbra.

Il Green Music Festival si conferma dunque come una manifestazione di respiro internazionale, capace di celebrare l’eccellenza musicale con una forte attenzione all’ambiente e alla valorizzazione del territorio. Un evento che unisce cultura, emozione e natura in modo innovativo, accessibile e profondamente umano, offrendo al pubblico non solo concerti, ma autentiche esperienze da ricordare.

Per maggiori informazioni e per prenotare è possibile contattare il numero 351 9344354. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.festivalinternazionalegreenmusic.com

