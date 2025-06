Terzo in Valnerina, dopo Norcia e Cascia, e decimo della rete Valle Umbra Servizi

SANT’ANATOLIA DI NARCO, 26 Giugno 2025 – È stato inaugurato nella mattinata di ieri (mercoledì 25 giugno) il nuovo Centro di Raccolta di Sant’Anatolia di Narco: un’infrastruttura moderna e sostenibile, pensata per offrire un servizio efficiente soprattutto agli utenti dei comuni montani serviti da Valle Umbra Servizi.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato numerosi cittadini e operatori del territorio, insieme a Vincenzo Rossi, Presidente Valle Umbra Servizi, Marco Ranieri, Direttore Generale, e al Sindaco di Sant’Anatolia di Narco, Tullio Fibraroli e Fabio Dottori Sindaco di Scheggino. Presenti anche rappresentanti di AURI Umbria, a testimonianza della forte sinergia tra istituzioni e gestore.

Il centro sarà operativo da lunedì 30 giugno, con apertura settimanale ogni lunedì dalle 7.30 alle 12.30, e sarà accessibile a tutte le utenze TARI regolarmente iscritte nei 22 Comuni del Sub Ambito 3 dell’Umbria. L’obiettivo è duplice: semplificare il conferimento corretto dei rifiuti da parte della cittadinanza e contrastare l’abbandono illecito, contribuendo al miglioramento complessivo della raccolta differenziata.

“Il centro di Sant’Anatolia – ha dichiarato il Presidente Vincenzo Rossi – rappresenta una nuova opportunità per promuovere comportamenti virtuosi e buone pratiche ambientali. Il potenziamento della rete è per noi una priorità strategica”. Sulla stessa linea Marco Ranieri, che ha sottolineato: “Questa nuova apertura rafforza la nostra rete e conferma l’impegno di Valle Umbra Servizi per un servizio sempre più attento alle esigenze del territorio, con particolare riguardo ai Comuni montani”.

Ha espresso soddisfazione anche il Sindaco Tullio Fibraroli, che ha affermato: “Per la nostra comunità e per l’intera Valnerina si tratta di un risultato concreto e atteso da tempo. Un servizio utile, accessibile, e un segnale di attenzione verso i nostri territori che hanno bisogno di infrastrutture funzionali per garantire ai cittadini pari opportunità, anche in tema di sostenibilità ambientale”.

Alle parole di Fibraroli si è unito il Sindaco di Scheggino, Fabio Dottori, che ha sottolineato con entusiasmo l’importanza dell’apertura: “Un centro di raccolta intercomunale come questo rappresenta una risorsa fondamentale non solo per Sant’Anatolia, ma per tutti i comuni limitrofi. È un esempio concreto di servizio pubblico che migliora la qualità della vita nei territori montani e facilita comportamenti responsabili da parte dei cittadini”.

Con questa nuova attivazione, Valle Umbra Servizi raggiunge il traguardo del decimo centro di raccolta attivo, di cui tre presenti in Valnerina – insieme a quelli già operativi a Norcia e Cascia – consolidando la propria presenza anche nelle aree più interne e decentrate della regione.

A rafforzare ulteriormente l’impegno sul territorio, VUS ha da tempo presentato alla Regione Umbria un progetto innovativo per la Valnerina, incentrato sull’introduzione di isole ecologiche informatizzate, un sistema tecnologico avanzato che – se finanziato – potrà costituire un modello virtuoso per l’intero contesto regionale.

Con il Centro di Sant’Anatolia, Valle Umbra Servizi prosegue dunque il percorso di rafforzamento della propria rete, garantendo a tutti i cittadini un accesso equo, capillare e sostenibile a servizi di gestione ambientale sempre più evoluti.

(2)