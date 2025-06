Panicale (Pg), 26 Giu. 2025 – Un incendio ha seminato il panico nel tardo pomeriggio di ieri a Panicale, dove intorno alle 17 è divampato un rogo in un’abitazione al primo piano di un edificio residenziale.

Le fiamme, improvvise e violente, hanno richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Perugia, giunti sul posto con diverse squadre e mezzi speciali – tra cui un’autopompa serbatoio, un’autobotte e un’autoscala – supportati anche dai volontari di Città della Pieve e da due funzionari di guardia.

Il tempestivo intervento ha evitato il peggio: il fuoco è stato domato prima che potesse estendersi ai piani superiori, ma il fumo denso e il calore sprigionato hanno provocato danni importanti. Per precauzione, sono stati dichiarati temporaneamente inagibili tre appartamenti e uno studio commerciale, in attesa di approfondite verifiche strutturali.

Una persona è rimasta coinvolta nell’incendio, riportando ustioni di primo grado. Subito soccorsa dal personale sanitario, le sue condizioni non sarebbero gravi. Nessun altro residente ha riportato ferite o sintomi da intossicazione.

Restano da chiarire le cause all’origine del rogo: le autorità stanno conducendo accertamenti e non escludono al momento nessuna ipotesi. Sul posto, a monitorare la situazione, anche i Carabinieri della Stazione di Tavernelle e il sindaco di Panicale, che ha seguito da vicino l’evolversi dell’emergenza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse in serata, grazie a un lavoro di squadra coordinato e tempestivo. Ora l’attenzione si concentra sulle condizioni dello stabile e sugli interventi necessari per ripristinare l’agibilità delle unità colpite.

