Foligno, 28 Giu. 2025 – Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, ha sanzionato amministrativamente un uomo, cittadino straniero, classe 1989, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nello specifico, durante il pattugliamento nel centro di Foligno, i poliziotti hanno notato due persone appartate e con atteggiamento sospetto; hanno quindi deciso di sottoporle ad un controllo più approfondito.

Dagli accertamenti, è emerso che entrambi erano gravati da precedenti in materia di stupefacenti, per questo i poliziotti li hanno sottoposti a perquisizione trovando, nella disponibilità del 36enne, alcuni involucri che, in seguito agli accertamenti tecnici del Posto di Fotosegnalamento della Polizia Scientifica è risultata essere stupefacente, tipo hashish e marijuana, dal peso totale di circa gr. 2,80.

La donna, invece, è risultata gravata da un Avviso Orale del Questore di Perugia, notificatogli lo scorso febbraio.

Terminati tutti i controlli, gli agenti hanno provveduto a segnalare il 36enne alla Prefettura di Perugia come assuntore di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990.

La sostanza stupefacente, invece, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

(1)