Perugia, 30 Giu. 2025 – Paura nella serata di ieri (domenica) tra Ellera e Solomeo, nel comune di Corciano, dove un incendio ha devastato un appartamento. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Perugia, hanno interessato l’ingresso e altri vani dell’abitazione.

All’interno si trovavano tre persone che, prima dell’arrivo dei soccorsi, hanno tentato di domare l’incendio con un estintore portatile. Un gesto coraggioso, ma rischioso: i tre sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per accertamenti, in particolare per possibili inalazioni di fumo tossico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Purtroppo, durante le operazioni di bonifica, è stato rinvenuto senza vita il gatto di famiglia, rimasto intrappolato tra le fiamme. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile, in attesa di ulteriori verifiche.

