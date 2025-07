Iniziano anche i corsi di alto perfezionamento del festival con insegnanti di fama internazionale. Si parte a Terni giovedì 3 luglio alla Basilica di san Valentino con il concerto ‘Note d’amore’

Narni, 1 lug.2025 – Spazieranno dalla musica classica al latin jazz, dalle storie di grandi personaggi all’opera le anteprime del Narnia Festival, in scena dal 3 al 14 luglio tra Narni, Terni e Amelia. Saranno cinque appuntamenti che anticiperanno il cartellone principale della kermesse artistica, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, in programma poi per la XIV edizione dal 15 al 27 luglio.

Il primo appuntamento d’anteprima sarà giovedì 3 luglio alle 21.30 a Terni, nella Basilica di san Valentino con il concerto ‘Note d’amore – La musica del cuore’ che vedrà Cristiana Pegoraro al pianoforte anche in veste di ambasciatrice di san Valentino nel mondo di cui porta la storia e il ricordo tra la gente attraverso la musica. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Terni. Domenica 6 luglio, alle 19, si prosegue a Palazzo Petrignani di Amelia per il concerto ‘Mediterranean Flavors – Classical world songs and latin jazz’ con Maurizio Di Fulvio alla chitarra. Questa iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Amelia.

A Narni, mercoledì 9 luglio alle 18 all’ex refettorio di Palazzo dei Priori, si terrà un incontro culturale, a cura di Marco Piantoni, che ha l’obiettivo di far conoscere la figura di Alvinio Misciano, tenore narnese che ha cantato nei teatri più prestigiosi del mondo. Spazio poi all’opera al Teatro Manini di Narni, venerdì 11 e sabato 12 luglio alle 21 con ‘A Night at the Opera – Gianni Schicchi & Friends’ che vedrà in scena i cantanti del laboratorio lirico, coordinato da Wesley Lam di The Hong Kong Academy for Performing Arts, proporre un potpourri di arie d’opera, accompagnati dall’Orchestra delle Cento Città diretta da Wei-en Hsu, per la regia di Lan Chun Chun.

Si chiude il capitolo delle anteprime lunedì 14 luglio con un evento che apre una delle tre serie del festival, quella ‘Candlelight’, e vedrà la partecipazione della giornalista e scrittrice Safiria Leccese, volto noto di Mediaset, e di Cristiana Pegoraro al pianoforte, per uno spettacolo di musica e parole, riflessioni e storie di vita dedicato a Carlo Acutis e al Giubileo dei giovani.

In concomitanza con le anteprime, prende il via anche l’offerta didattica del Narnia Festival che abbraccia una grande varietà di proposte di altissimo livello tenute da insegnanti provenienti dalle più importanti scuole internazionali (tra cui The Juilliard School di New York, The Hong Kong Academy for Performing Arts, Mozarteum di Salisburgo, Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, Jerusalem Academy of the Arts, Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e vede la partecipazione di oltre 400 studenti a ogni edizione.

Nello specifico, il programma ospita un corso di alto perfezionamento artistico per strumentisti; la Narnia International Opera Academy per cantanti; le Junior masterclass, originale iniziativa ludicodidattica dedicata ai bambini dai sei anni in su; Narnia dance con corsi di danza classica, modern e contemporaneo; Narnia flamenco, workshop di flamenco per tutti i livelli; un laboratorio di canto pop e lirico; un workshop di recitazione.

Inoltre, vengono proposti corsi di lingua italiana per stranieri, corsi culturali ed escursioni dedicate a turisti e accompagnatori dei partecipanti al campus, nell’ottica di promozione del territorio che da sempre contraddistingue il Narnia Festival.

(1)