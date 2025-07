Alba di note e candele: la Musica si accende nella natura tra i paesaggi incantati dell’Umbria. Concerti gratuiti all’alba e al tramonto, da Magione ad Assisi, passando per Città della Pieve, Castiglion Fosco, Bevagna e Paciano

PERUGIA, 1 lug. 2025 – Prosegue con entusiasmo la nona edizione del Festival Internazionale Green Music, ideato e diretto dal maestro Maurizio Mastrini, che unisce grandi interpreti della musica colta e popolare a un impegno concreto per la sostenibilità ambientale. Un festival gratuito, a impatto zero, che anima alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Umbria con concerti immersi nella natura, all’alba, al tramonto, nei boschi, nei borghi e nei teatri storici.

Questa settimana il festival farà tappa nelle città di Magione, Città della Pieve, Castiglion Fosco, Assisi, Bevagna e Paciano, con un ricco calendario di appuntamenti tra tradizione, contaminazioni musicali e paesaggi mozzafiato:

Il calendario settimanale del Festival Internazionale Green Music si apre domani, 2 luglio, a San Savino (Magione), dove il Quartetto Ianua renderà omaggio alla grande scuola dei cantautori genovesi, nell’ambito della collaborazione con il Festival dei Tramonti. La musica risuonerà tra le antiche mura del Castello di San Savino, in uno scenario che, al calare del sole, esalterà l’intimità delle note e la suggestione del paesaggio.

Il 4 luglio ci si sposta a Città della Pieve, dove il raffinato chitarrista olandese Bobby Rootveld si esibirà nel cortile di Palazzo Orca, alle ore 18:30. Un incontro tra sonorità internazionali e architetture rinascimentali, che promette un’esperienza di ascolto intensa e coinvolgente.

Il 5 luglio sarà una serata particolarmente ricca e poetica, con un doppio appuntamento. A Castiglion Fosco, la piazza della Torre si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per “I Love Italy”, spettacolo musicale che celebra l’identità italiana con la voce intensa di Sabrina Gasparini, accompagnata da violino e pianoforte. Il tutto avverrà nell’incanto di un concerto illuminato da mille candele che illumineranno il borgo in un’atmosfera rarefatta e senza tempo.

Contemporaneamente, alle 21:30, nel cuore del Bosco di San Francesco ad Assisi, il Tiber Guitar Trio darà vita al suggestivo Concerto della Buonanotte, nella cornice del Terzo Paradiso: un incontro silenzioso tra natura e musica, pensato per chi desidera concludere la giornata in armonia con la terra. Il 6 luglio sarà un’altra giornata scandita da emozioni contrastanti, tra tramonto e aurora. Alle 18:30, sul palcoscenico dello storico Teatro Torti di Bevagna, la pianista greca Iro Menegou proporrà un recital realizzato in collaborazione con l’Istituto Ellenico di Cultura, un ponte musicale tra Umbria e Mediterraneo.

Infine, per chi ama svegliarsi con la musica, sempre il 6 luglio l’appuntamento è alle 6 del mattino a Paciano, nel cortile di Palazzo Baldeschi, per l’atteso concerto all’alba “Seis Cuerdas dos”. Il duo guidato dal Maestro Agatino Scuderi accompagnerà il sorgere del sole con un intreccio di chitarre e silenzi, nell’ambito del format “Alba sonora”, tra quiete, bellezza e ispirazione. Tutti gli eventi sono gratuiti, prenotazione consigliata al numero 51 9344354.

Per conoscere il programma completo del Festival Internazionale Green Music 2025,

www.festivalinternazionalegreenmusic.com

(1)