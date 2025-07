Perugia,1 Lug. 2025 – “L’annuncio trionfale della presidente Proietti sulle nuove assunzioni in sanità, rischia di essere l’ennesima presa in giro per i cittadini umbri, proprio come la promessa elettorale sull’azzeramento delle liste d’attesa clamorosamente smentita dai fatti, con le prestazioni sospese che sono raddoppiate: dalle circa 44mila di settembre 2024 alle quasi 88mila a giugno 2025”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace, annuncia la presentazione di una interrogazione alla presidente Proietti: “La Giunta regionale ha annunciato a mezzo stampa un piano da 711 assunzioni nella sanità umbra per il 2025, di cui 273 dirigenti e 438 addetti. Un numero che, a prima vista, sembrerebbe importante, ma che solleva non poche perplessità, soprattutto in assenza di dati certi.

È necessario fare chiarezza su due aspetti fondamentali ancora senza risposta: quante di queste assunzioni rappresentano vere nuove immissioni, quante sono invece stabilizzazioni di precari, e soprattutto quale sarà il saldo effettivo a fronte dei pensionamenti previsti entro il 31 dicembre 2025.

Senza questi elementi, l’annuncio rischia di restare l’ennesimo spot elettorale, buono solo per accaparrarsi qualche titolo sui giornali, ma del tutto inutile per rafforzare concretamente il nostro sistema sanitario regionale in termini di nuovo personale e di potenziamento dei servizi al cittadino.

La trasparenza su questi numeri è un atto dovuto, non solo nei confronti del personale sanitario, ma di tutti i cittadini umbri che aspettano risposte concrete e non le solite mancate promesse come quella sulle liste di attesa”.

